Pedro Rosemblat sorprendió a Lali con un tierno saludo por su cumpleaños 34

A través de sus redes sociales, el conductor de Gelatina compartió dos posteos que reflejan la complicidad y el cariño que comparten. En una de las imágenes, se puede ver a Lali sosteniendo a su gato Pelusa, acompañada de un mensaje que dice: "En casa o trabajando, con amigos, gatos o extraños: siempre alrededor tuyo se arma una familia. Te amo Mariana". La foto muestra a Lali de medio perfil, con un gesto de sorpresa y la boca abierta, en la intimidad de su hogar.

En otra publicación, Pedro subió un video de unas vacaciones en la playa. En el clip, ambos aparecen de perfil, ella sentada sobre su regazo y balanceándose bajo un cielo despejado. Pedro agregó: "Te amo Lali", sin más palabras, para celebrar un nuevo aniversario de su novia.

Este gesto llega en un momento en que la relación de Lali y Pedro había sido objeto de rumores sobre una posible crisis. Sin embargo, su interacción en redes sociales, caracterizada por un tono humorístico y cómplice, disipó cualquier duda. Por ejemplo, cuando Lali compartió imágenes de su paso por España, Pedro comentó en tono irónico: "Salí muy mal en esa foto".

Mariana, después en Twitter dicen que "me odiás y tenés razón". Lali respondió rápidamente con una frase inspirada en Los Simpson: "O sea, ¿qué? Calla tu boca, estúpido y sensual Rosemblat". Este intercambio reforzó la imagen de complicidad de la pareja y restó importancia a las versiones sobre un distanciamiento.

Lali y Pedro comenzaron su relación a principios de 2024 y, desde entonces, no han dudado en compartir detalles de su vida juntos. Desde acompañarse en giras hasta bromear públicamente sobre su vida íntima, han mostrado una relación basada en el apoyo mutuo y la complicidad.