La Voz Argentina: llega la Gran Final

Con la conducción de Nico Occhiato y los coaches/jurados Lali Espósito, Luck Ra, Soledad Pastorutti, Ale Sergi y Juliana Gattas de Miranda! tendrá su definición dividida en dos partes, comenzará domingo 12 de octubre, a las 22:15 y terminará el lunes 13 a las 21:30, cuando finalmente se conocerá al elegido del público.

LA VOICE (1)

Después de un camino arduo y exigente, superado audiciones, batallas y ajustadas definiciones, sólo cuatro voces llegaron al desenlace: Alan Lez por el Team Lali, Milagros Amud del Team Soledad, Nicolás Behringer por el Team Luck Ra y Eugenia Rodríguez del Team Miranda!

En esta Gran Final, el destino de los concursantes quedará absolutamente en manos del público y los cuatro finalistas deberán dar las performances de su vida para lograr cautivar a la audiencia en la gala definitiva, que definirá al ganador de "La Voz Argentina", quien no solo obtendrá la consagración artística, sino también 70 millones de pesos, un auto 0 km y un contrato con Universal Music.

image

En esta quinta temporada de "La Voz Argentina" -un formato de ITV Studios- pudo verse en simultáneo por Telefe y la plataforma HBO Max, donde quedarán disponibles los programas después de su transmisión. Además, Sofi Martínez, Santi Talledo y Momi Giardina estuvieron al al frente del "React de La Voz" -en vivo- a través de los canales de YouTube de Luzu TV, Telefe y "La Voz Argentina".