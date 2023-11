Peligra la estadía de Roger Waters en la Argentina: cuál es la razón

Las razones de este rechazo no han sido declaradas públicamente por los hoteles. Sin embargo, se especula que la postura crítica de Waters hacia el Estado de Israel podría estar detrás de esta decisión.

En su visita al país, el legendario músico planeaba alojarse en el Faena Hotel, pero desde el establecimiento cancelaron sus reservas a raíz de sus dichos sobre el "rol sospechoso" del Estado de Israel en el marco del ataques del grupo Hamás del 7 de octubre.

Si bien no hay comunicación oficial del establecimiento, fuentes del hotel confirmaron que decidieron darle de baja a la reserva de Waters luego de que se expresara respecto al conflicto en Medio Oriente.

El músico británico supo declarar queIsrael “inventa historias” por lo que el Hotel Faena optó por desestimar la reserva mientras que el Hotel Alvear, al que acudió su producción como segunda alternativa, también le bajó el pulgar por los mismos motivos.

Actualmente, su equipo continúa en la búsqueda de opciones para hospedarse en el país, lo que pone en peligro las presentaciones programadas.

Roger-Waters-volvio-a-grabar-The-Dark-Side-of-the-Moon-por-su-propia-cuenta.jpg Roger Waters tiene previsto presentarse en el país el 21 y 22 de noviembre.

"Cancelaron mis reservas en el Hotel Faena y el Hotel Alvear. No tienen ninguna habitación", reveló el ex Pink Floyd a Pagina 12 y sumó: "Estábamos agendados en el Faena, y nos dijeron que cancelaban la reserva porque la habitación está siendo remodelada".

En su última presentación internacional, el artista brindará dos shows el 21 y 22 de noviembre en el estadio Monumental en el marco de su gira despedida “This Is Not a Drill”, que debió ser reprogramada por la pandemia.

Días atrás, Waters cuestionó el rol "sospechoso" del Estado de Israel luego del ataque del grupo Hamas ocurrido el 7 de octubre: “¿Cómo demonios no sabían los israelíes que esto iba a ocurrir? Todavía estoy un poco en esa madriguera de conejo", planteó.

"No sabemos si fue una operación de falsa bandera o no (...) y no sabemos si alguna vez tendremos una historia real”, subrayó.

Consultado sobre el rol del grupo Hamás en el ataque a Israel, el británico desestimó la conformación de su responsabilidad. “¿Estaba justificado que se resistieran a la ocupación? Sí. Están absolutamente obligados legal y moralmente a resistir la ocupación desde 1967″, justificó.

Sus dichos generaron la reacción de un grupo de diputados de Juntos por el Cambio que expresaron su “profundo repudio” ante su presencia a través de un proyecto presentado por Sabrina Ajmechet, acompañado por Alejandro Finocchiaro, Karina Banfi, Ana Clara Romero, José Luis Espert, Rubén Manzi, Marilú Quiróz y María Sotolano.