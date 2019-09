Pequeña Victoria: la maternidad en los nuevos tiempos

La flamante tira viene a otorgar un soplo de aire fresco al prime time de la TV abierta que, a excepción de Argentina, Tierra de Amor y Venganza en El trece con la que compite en su último tramo, no presenta alternativas de ficción. En esta oportunidad, recrea el nacimiento precisamente de la "Pequeña Victoria", concebida mediante la técnica de subrogación de vientre, y a partir de allí se entrelazan los caminos de cuatro mujeres con diferentes realidades quienes, fuera de los protocolos, deciden compartir su crianza. Jazmín (Julieta Díaz), Bárbara (Natalie Pérez), Selva (Inés Estévez) y Emma (Mariana Genesio), deberán conciliar sus necesidades y ocupaciones en función de la recientemente llegada a este mundo. Daniel Burman, el consagrado realizador de películas como Esperando al Mesías, El abrazo Partido, Derecho de Familia, El Nido Vacío, Dos Hermanos, El Rey del Once, entre tantas, no sólo debuta al frente de la dirección de este ciclo televisivo, sino que une su productora al servicio de la propuesta. "Pequeña Victoria es proyecto que desarrollamos en Oficina Burman, junto con el maravilloso equipo liderado por Erika Halvorsen, con la idea de producir una tira diaria para un canal abierto. Obviamente, la opción de trabajar con Viacom International Studios y Telefé, como canal líder de la Argentina, era muy tentadora. Hicimos un primer desarrollo del proyecto, nos reunimos y rápidamente coincidimos en qué historia queríamos contar y cómo hacerlo. Así que, enseguida, dejó de ser una historia nuestra para ser de todos", detallaba Burman, Jefe de Contenidos Mediapro Studio y Oficina Burman, del trabajo que lo liga en la co-creación a la escritora y guionista Halvorsen, la misma de los teleteatros Amar Después de Amar, Morir de Amor, WhatsUp Mamis y las novelas adaptadas al cine El Hilo Rojo y Desearás (la película fue Deserás al Hombre de tu Hermana).

Al frente también de la producción de esta nueva gran apuesta de Telefe, Darío Turovelzky, SVP de Contenidos Globales de Viacom International Media Networks (VIMN) & VIS, brindó detalles de lo que se ve en la grilla a partir de mañana. “Desde Viacom nos propusimos a crear contenidos de calidad, estar a la vanguardia de productos audiovisuales y sobretodo crear experiencias que entretenimiento que inciten al desarrollo cultural y a la generación de emociones en nuestra audiencia’”, señaló en la presentación para la prensa del producto.

“En ese sentido, el contenido de la producción cuenta con temas universales y actuales como la resiliencia y la inclusión, englobados en el género de comedia dramática o comedia emocional”, agregó Turovelzky respecto a lo que da cuenta Pequeña Victoria, en alianza con Oficina Burman y The Mediapro Studio Argentina. “Contar con socios creativos y técnicos como Mediapro y Oficina Burman es lo que queremos lograr desde VIS. Asociarnos con los mejores estratégicamente y que nos acompañen en este tipo de desafíos, es el camino que queremos transitar”. Por su parte, Federico Cuervo, SVP y director de VIS, también destacó aspectos sobre la ficción encabezada por Julieta Díaz, Luciano Castro, Natalie Pérez, Inés Estévez, Mariana Genesio, Facundo Arana, Nicolás Francella y Daniel Hendler. “Pequeña Victoria es el perfecto ejemplo de lo que queremos hacer desde los estudios Viacom. Cuando lanzamos y presentamos el proyecto el año pasado, nuestro objetivo era crear, desarrollar, producir y distribuir un producto original que traspase fronteras”, resumió satisfecho de la tira que se completa con un gran elenco integrado por Jorge Suarez, Alan Sabbagh, Celina Font, Darío Lopilato, Paula Cancio, Osmar Nuñez, Raúl Rizzo, Emilia Mazer, Selva Alemán, Valeria Lois, Alberto Martín, Fabio Di Tomaso, María Abadi, Edgardo Moreira y Coraje Ávalos, entre otros.

Adaptado a los formatos de auge de estos tiempos, Pequeña Victoria, también tiene contenido original exclusivo en las plataformas digitales. “24 días con mamá” muestra las experiencias reales de Amira Chediak, la influencer que cuenta con más de medio millón de seguidores en Instagram, en su camino con la maternidad. Ella irá compartiendo tips y vivencias para aquellos que estén atravesando esta etapa. Además, Micaela Suárez, la Youtuber número uno con casi tres millones de suscriptores, está al frente de Según Mica, una sección que revela el lado B de las grabaciones