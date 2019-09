En el auditorio del hotel Bauen, colmado de mujeres, las artistas, entre las que estaban Cecilia Roth, Laura Azcurra, Jazmín Stuart y Julieta Díaz, acompañaron a Anahí De la Fuente a que hiciera público su caso para dejar en evidencia el escaso (o nulo) respaldo que tiene la víctima cuando decide hablar.

Durante el acto, leyeron un comunicado en el que apuntaron a “visibilizar de forma masiva una realidad extendida en todos los ámbitos académicos y laborales: la violencia de género y el acoso sistemático, ejercido desde el abuso de poder”.

Cada artista leyó un fragmento. El último tramo lo hizo Thelma Fardín, quien con tono sereno pero de forma contundente pidió: “Que ninguna persona deba soportar, nunca más, situaciones de acoso, maltrato o abuso para poder vivir de su trabajo. Estamos juntes. No nos callamos más”, y el recinto se colmó de aplausos.

Nueve meses después de la denuncia que radicó contra el actor Juan Darhtés por abuso sexual, la actriz se involucró con el caso de De la Fuente a través del colectivo y cuestionó que exista un sistema en el cual “a pesar de todas las piedras que les tiramos sigue sin escuchar todo lo que estamos diciendo”.

“Estamos mostrando cómo una mujer que se anima a romper el silencio, denuncia y al día siguiente recibe una carta de despido”, subrayó la actriz Thelma Fardín a POPULAR y reconoció que a raíz de la denuncia que presentó ante la Justicia y la posterior repercusión del caso muchas puertas se le cerraron, pero otras se le han abierto. “Por suerte, eran en esas en donde más quería estar”, confesó.

“Yo en aquel momento lo viví desde un lugar diferente. Estaba muy atravesada por la situación”, recordó haciendo alusión al primer acto realizado por el colectivo, allá por diciembre del año pasado.

Además, explicó que desde la agrupación reciben muchos casos que no hacen público por pedido de la víctima, aunque resaltó que más allá de que el grupo de actrices oficien como contención, lo importante es encontrar una solución cuanto antes. “No se trata de seguir denunciando. Se trata de atacar el problema de raíz y que deje de pasar”, resumió.

Correr el miedo

Cambiar el sistema parece ser una frase repetida en el discurso de las actrices. Un sistema que no respalda a la víctima y que por el contrario la deja vacía, desprotegida e impotente. “Siempre el miedo es a hablar y a que te echen. Es por eso que muchas veces no hacemos la denuncia, para no quedarnos sin laburo. Hoy fue un primer paso que nos va a obligar a todes a repensarnos y empezar a pensar un futuro distinto”, aseguró la actriz Laura Azcurra.

Para Jazmín Stuart, la unión es clave, no solamente a modo de contención sino también para plantear la batalla. “El sistema es muy cruel y muy injusto para alguien que busca justicia desde la individualidad”, remarcó, y recomendó que aquellas personas que sufren o sufrieron alguna situación similar, se unan a otras mujeres que pasaron por lo mismo para conformar una fuerza más amplia que permita romper la barrera del miedo y sentirse acompañadas.

“Las mujeres tenemos que entender- explicó- que visibilizar y luchar, salir a la calle y mantenernos organizadas es un trabajo y cuán rápido podamos cambiar el sistema depende de cuán seriamente nos tomemos esta tarea”.

La actriz española Anabel Cherubito fue más al hueso del problema. “No hay un Estado que nos defienda y nos proteja”, sentenció, y remarcó: “Generalmente, la Justicia protege al victimario. Ellos quedan con una impunidad total”.

Miedo, acoso, despidos, abusos, son palabras que repican entre los discursos de las actrices como también entre las realidades de muchas otras mujeres, que sufren este tipo de situaciones a diario en sus trabajos, y que recurren al silencio por temor a quedarse sin el sustento de sus casas. “No es sólo por Anahí- coinciden desde el colectivo-; es por todas”.