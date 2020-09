La reacción desatada y yéndose del estudio de Dana Martucci, relegada al segundo puesto, no sólo perturbó a la propia conductora si no que provocó el consecuente descargo de Petersen, algo afectado con el cierre.

"Me imagino que quizás ella pensó que había ganado, pero la verdad que Matías fue mejor. Un gran campeón que no merecía que no lo saluden. Una lástima que se haya enojado. Llegó a dos finales cocinando muy bien, con bastantes consejos, ayuda y asistencia del jurado porque nos encanta que cocinen cada día mejor. Podés ver el vaso vacío o el vaso lleno", sostuvo Christian sobre el veredicto final.

El enojo en relación a Dana fue más allá de sus gritos. "Me molestó por la producción, que trabaja muchísimo, y porque todos nosotros, tanto el jurado, como la producción y la conducción, somos accesibles para poder entablar un diálogo constructivo y resolver o aclarar cualquier duda".

