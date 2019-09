Se hablaba de un posible recambio de panelistas en "Los Ángeles de la Mañana" y Polino contó que De Brito le había dicho que Graciela, continuaba el año que viene en su programa.

Granata comentó entonces: "Para mí ella es la que mejor entiende el juego. Son cinco panelistas y Alfano. Es bella, inteligente, tiene un grado de maldadad. Yo creo que ustedes deberían relajarse y entenderle el juego".

Tocada, Yanina Latorre le contestó: "Ella es la que debería relajarse. Igual mejor malo conocido que bueno por conocer, a ver si hay que acostumbrarse a una estrella que está hace mucho sin laburar. Ella aporta divertimento, pero parte periodística no. A mí me hace bien, porque me hace sentir lo buena que soy. Si se va, quién sabe a qué loca traen".

"Si bueno -replicó Granata-, pero ustedes son panelistas y ella es Grace, es un ícono, lo siento".

Pero Yanina cerró: "Qué chupamedias que sos. Ella cuenta anécdotas del canal Volver, incomprobables".