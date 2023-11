Picante ida y vuelta entre Moria Casán y Fátima Florez

Cuando el periodista Ángel De Brito le preguntó a la "falsa Charlotte" -interpretada por la actriz- sobre su faltazo al primer programa de Juana Viale, Fátima -en personaje- le contestó "Bueno Juanita, no sé... no tenía ganas de ir, qué se yo... no sé" y en ese momento "La One" tomó el micrófono y comentó irónicamente "Juanita usó una frase mía, me recontra plagió "qué se puede esperar de un burro más que una patada" le dijo, qué barbaridad. Estoy enojada, cuidado Juana, te voy a cobrar derechos de autor".

Embed

En ese momento Fátima Florez aprovechó las declaraciones de la jurado y bajo la "impunidad" que le daba su imitación de la hija del "Pájaro" Claudio Paul y Mariana Nannis, le dijo directamente "Bueno, pero ya cobrás por todos lados Moria, dejáte de joder" generando las carcajadas de los presentes.

Lejos de dejar pasar la ironía, Moria Casán respondió rápidamente "Necesito cobrar, necesito cobrar, hay que pagar expensas amor y dejate de joder de vos yo" a lo que Fátima retrucó "Yo no jodo, yo laburo" y la jurado del "Bailando 2023" redobló la apuesta y le respondió "Dale.. ¿y yo qué hago acá? Te estoy juzgando a vos, mi amor... esto es un laburo. ¿Sabes lo que es jugarte a vos?"

Captura de pantalla 2023-11-01 a las 09.20.08.png

Ante la inminente posibilidad de que el picante dialogo entre Moria y Fátima pasara a mayores, Marcelo Tinelli tomó la palabra y dijo "No se enojen, no se enojen" y prefirió llevar a la "falsa Charlotte Caniggia" para otros rumbos, preguntándole su opinión sobre Lola Latorre.

El enfrentamiento entre Casán y Florez viene desde la pasada temporada teatral veraniega cuando "La One" envió un comunicado en el que expresó que la humorista e imitadora "abusó de su imagen" y que por ese motivo, comenzaría a cobrarle por ello.

https://fotos.perfil.com/2023/01/11/900/0/gacetilla-moria-1490045.jpg

“De acuerdo a lo solicitado por la Sra. Ana María Casanova, propietaria de la imagen y marca Moria, registradas por el Estudio Iacona bajo las actas N° 4179970/1/2 ante el I.N.P.I y publicadas en el Boletín Oficial de Marcas N° 10343 el día 26/10/22, el uso y lucro que generen terceras personas con la misma deberá ser aprobado por la titular, quedando a su criterio el reclamo del cobro del derecho exclusivo del uso” fue parte del texto del comunicado la Casán.