Pipi Piazzolla: "Los festejos de mi abuelo serán una fiesta"

Hasta los 20 años acompañó a su abuelo a todos sus conciertos, ensayos, grabaciones y shows en vivo. Astor le regaló su primera batería y marcó en él una huella que lo ha acompaña desde siempre. Pipi, un artista con herencia artística y personalidad propia, dialogó con POPULAR. En la charla recordó algunos momentos especiales que compartió con su abuelo y anticipó de su exitosa banda, Escalandrum.

Entrevista a Pipi Piazzolla.mp4

¿Cómo eran los días con esta leyenda, qué es lo que más recordás de él?

Su seguridad, su convicción y su buena onda. Era muy divertido, le gustaba mucho hacer bromas y siempre estaba asustando. Cuando lo visitaba y llegaba a su departamento, subía y tenía la puerta abierta, pero no había nadie. Y de golpe entrabas y te asaltaba con una máscara del hombre lobo. Además era muy curioso, porque me preguntaba sobre todas mis cosas, la escuela, el fútbol. También me daba muchos consejos: que escuche jazz, que estudie con los mejores maestros, que siempre haga música de vanguardia.

astor pipi1.jpg (2).JPG "Pipi" Piazzolla junto a su abuelo Ástor. Foto: gentileza Pipi Piazzolla

¿Astor te transmitió esa pasión por la música?

Tener a alguien así cerca es una inspiración y te pueden pasar dos cosas: que te alejas o te acercás con todo. Yo me acerqué con todo, me pareció apasionante, increíble lo que logró mi abuelo. Ahora, en perspectiva, viendo lo que hice y lo que hago, siento que él me inspiró mucho en la cantidad de horas que practico y el tipo de música que hago.

¿Sos responsable de mantener el legado de tu abuelo?

Creo que todos los músicos somos responsables del legado de Astor y tenemos la responsabilidad de seguir ese legado, porque Piazzolla nos representa a todos, a todos los músicos del mundo.

¿Cuándo nació la banda Escalandrum?

Escalandrum es un sexteto que nació en el 99 y cuenta ya con 22 años. Tenemos 16 discos editados, de los cuales la mayoría son música propia. El disco que vamos a sacar en estos días constituye el cuarto en el que interpretamos a Piazzolla. A lo largo de estos años, recorrimos más de 40 países y ganamos ocho premios Gardel, de los cuales uno es de oro.

Escalandrum 2 Ph Javo Veraldi (1).jpg La banda de "Pipi" Piazzolla, Escalandrum, lleva 22 años tocando y ha ganado varios premios Gardel. Foto: gentileza "Pipi" Piazzolla

¿Dónde grabaron el último álbum?

El año pasado sacamos un disco de María Elena Walsh, pero antes hicimos otro disco que se llama Studio 2, de música propia y que grabamos en Abbey Road, Londres. Habíamos reservado dos días para trabajar ahí, pero cuando fuimos, en el primero ya habíamos terminado. Entonces, aprovechamos y grabamos cuatro temas de mi abuelo que no teníamos y que son parte del disco que va a salir este 11 de marzo. La otra parte la hicimos en ION, el estudio donde grababa mi abuelo y donde yo lo hago siempre.

¿En qué se diferencia tu música de la que tocaba tu abuelo?

Prácticamente nos diferencia la instrumentalización y que en Escalandrum hay mucha improvisación. Nosotros no tenemos bandoneón ni violín y contamos con una batería. Mi abuelo tuvo grupos con batería, pero la mayoría de los temas no tenían.

Además de tocar música, ¿también tenés vocación docente?

Sí, enseño muchísimo desde el año 93. Tengo dos libros escritos, uno que se llama Batería contemporánea y otro La batería en el tango moderno. Este último lo escribí durante la pandemia y se está usando en la Universidad de Río Negro, en la cátedra Piazzolla, que es virtual y gratuita para todos los argentinos o extranjeros.

¿De dónde proviene el nombre de la banda?

Escalandrum es un tiburón argentino. Quería ponerle un nombre representativo de la Argentina y que a la vez represente a mi familia, porque en mi casa somos fanáticos de los tiburones, siempre vemos las películas y documentales de ellos y nos volvemos locos.

¿Cuál es la mayor lección musical que te dejó tu abuelo?

Que si soy baterista tengo que estudiar jazz. La batería se inventó con ese estilo, está diseñada para eso, más allá de que después se pueden tocar otras cosas, pero conocer la raíz, de dónde proviene el instrumento, es muy importante. Le hice caso y me sirvió mucho, porque obviamente a la edad que teníamos estas conversaciones yo tenía 16, 17 años y era un pibe, tocaba más que nada rock nacional.

DkbnWXxW0AAFJXy.jpg "Pipi" Piazzolla en el Teatro Colón junto a su abuelo Ástor. Foto: gentileza Pipi Piazzolla.

¿Pensás que tus hijos pueden constituir una cuarta generación de "Piazzollas"?

Tal vez sí. Ojalá. Los dos tienen muchas aptitudes para la música, pero nunca les voy a meter presión. Que sea como sea y ojalá se lo tomen como un hermoso desafío y sin presión. Mi hija Mora tiene 15 años, toca un poco de guitarra y canta increíble, pero también le gustan otras cosas, como la fotografía, la pintura y las artes plásticas. Lorenzo tiene 11 años y está estudiando piano a full y la verdad que para su edad practica bastante.

¿Cuál es el aporte más grande de tu abuelo al tango y a la música universal?

Que modernizó el tango y, a su vez, hizo una música universal que llegó a todo el mundo. En el 2019, fue el músico más tocado del planeta. En los jardines de infantes de Rusia, cuando los chicos van al recreo, cantan "Libertango", sin saber quién es Piazzolla. He visto chicos descalzos en las peatonales del mundo pidiendo monedas, tocando con el acordeón temas de Piazzolla. Así que sí, hizo una música universal y espero que los festejos de marzo sean una fiesta.