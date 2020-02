Polaco recargado, con Barbyfue al cumple de la Princesita

La relación de los ex no pasa por el mejor momento, algo que no se da entre el Polaco y La Princesita Karina, también madre de una de sus hijas, ya que según ellos mismos mostraron en las redes, ambos compartieron la fiesta de cumpleaños de Karina y como si no fuese suficiente muestra de la buena onda entre ellos, también la sumaron a Barby Silenzi, la actual pareja del Polaco, quien además espera un hijo. "Feliz cumple @kariprinceoficial, la pasamos súper, gracias por invitarnos", escribió Barby en su cuenta oficial de Instagram.

La joven compartió con sus dos millones de seguidores imágenes y grabaciones del festejo. En uno de los videos se lo puede ver al Polaco bailando con Mónica Cuello, su ex suegra. Incluso hizo un streptease frente a todos los invitados.

Barby es quien está haciendo más cosas para que el Polaco pueda tener una vida tranquila y quien más insistió para que logre un buen vínculo con Karina. Por ahora no lo logra con Aquino, aunque seguirá intentando.

Mientras tanto sigue con su embarazo y se aleja de cualquier polémica con el cantante. La semana pasada cuando aparecieron fotos del Polaco con algunas mujeres y abrazados, ella salió a bancarlo y dijo que solo eran sus fans. También puso el pecho cuando se conocieron los chats polémicos con Aquino.

Y ayer, como para que no quede ninguna duda de que su amor por el cantante está en su mejor momento, Barby utilizó su cuenta de Instagram para publicar una storie dedicada al amor que está viviendo con El Polaco. "Apareciste tú, desvelo de mis noches sin amor", fue la elección de Cacho Castaña, elegida por Barby para acompañar una foto en la que se la ve abrazada a El Polaco.

EL Polaco por ahora no hizo referencias a los chats polémicos y le restó importancia a las fotos con las mujeres y no habló públicamente. Lo que decidió fue manifestar su malestar en una de sus Instagram Stories donde posteó una selfie mordiéndose los labios y le agregó la leyenda "Toy (sic) harto de todos los giles" junto a un emoji con el gesto de ‘fuck you’.