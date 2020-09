La apuntada del Jurado es Moria Casán y una de las participantes que habría recurrido a esto es nada más y nada menos que Esmeralda Mitre.

"Un jurado del #Cantando2020 les cobra a alguno de los participantes por sus puntajes? No creo. Imposible. Aunque dicen qué hay antecedentes. Y hasta los protagonistas del programa lo hacen público. Hoy se pone picante @Intrusos", anticipó ayer Jorge Rial.

Y estuvo picante Intrusos. Es que según contó el conductor, todo estuvo orquestado para que salvaran a Esmeralda ya que es una de las que más rating le da al programa. "La producción no quería que Esmeralda corriera riesgo de irse y le bajaron la orden al jurado: 'sálvenla`. Tres jurados dijeron que no y Moria dijo que sí. Entonces después inventaron lo del empate en el jurado, cosa que no pasó, y ahí tuvieron que definir los conductores. Algo que nunca pasó. Laurita se lavó las manos y De Brito fue quien se cargó al hombro el tema y salvó a Esmeralda", contó Rial.

El invitado para debatir el tema era Marcelo Polino, uno de los jurados históricos del Bailando, quien si bien bancó la decisión de salvar a Esmeralda, negó la posibilidad de que Moria reciba sobres. "Por favor, es imposible. ¿Cómo Moria se va a meter en eso? Jamás. Yo en el lugar de Ángel hubiese hecho exactamente lo mismo. Porque en una televisión tan chata es lógico que intenten salvarla, pero no por dinero, sino por cuidar el producto", dijo Polino.

La duda se generó no solo con Esmeralda, quien es funcional al programa, sino también con Floppy Tesouro. Es que ella se está lanzando como cantante y tiene como representante a Maxi Cardacci, el mismo de Moria, y el rumor en los pasillos de la Flia es que a ella le sirve que siga en el Cantando. "Quiero decir que yo sé que la grabadora la buscó como loca a Floppy para que fuera. No hubo un pedido de Floppy con la grabadora, sino que la buscaron a ella para darle su back. Lamentablemente no me quisieron sobornar, están todos cortos de plata, amor", dijo Moria con su habitual ironía.

Lo cierto es que queda claro -como si fuera poca cosa- que en un reality de canto, cantar bien importa poco. El escándalo recién comienza.