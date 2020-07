Por la crisis económica, Flavio Mendoza debió vender un departamento

En ese sentido, el productor teatral aseguró -en diálogo con ‘Polino Autentico’- que "ya no se puede sostener, necesitamos trabajar de alguna forma. Hay gente que se está muriendo de hambre" e insistió en que "en este país a la gente que da trabajo y produce la castigan. Tuve que vender mi departamento, que valió todo mi esfuerzo".

"Los artistas no pueden presentar proyectos y esperar. ¿De qué me están hablando? ¿Dónde está la ayuda?", añadió indignado y aseveró que tiene "mucho miedo de que si esto no se resuelve haya un problema social, creo que la gente se está hartando. Yo la estoy pasando mal como todo el mundo pero hay gente que la pasa peor; me duele en el alma cuando me llaman para pedirme algo y no sé qué decir".