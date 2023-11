Por qué Ángel de Brito no quiere ir al programa de Andy Kusnetzoff  

En un reciente posteo en su cuenta de Instagram, el conducto de LAM, en la pantalla de América TV, abrió preguntas para sus seguidores. Entre cientos de mensajes, uno de sus fieles seguidores le consultó: “¿Por qué no irías a PH?”.

Ante esta requisitoria, Ángel de Brito fue muy claro y no se anduvo con vueltas. “No me gusta ir de invitado. Estoy todo el día en la tele. Y no me gusta contar anécdotas", aseguró en las redes.

image.png La respuesta de Ángel de Brito.

Las veces que le hicieron notas para LAM, Andy Kusnetzoff le sacó el jugo al momento para reclamar por la visita de Ángel de PH: Podemos Hablar. "Cuando Ángel venga a PH, hablamos", dijo picante.

Precisamente, la dinámica del ciclo de Andy tiene segmentos donde los invitados tienen que contar cuestiones de la vida privada y desempolvar viejas vivencias, entre otras cuestiones personales.

El programa de Telefe también suele dejar comidillas por doquier, como la pelea entre Andrea Rincón y Belén Francese, o la reciente polémica por las fuertes declaraciones de L-Gante.

El también jurado del Bailando 2023 es muy reservado y se conoce poco de su vida privada. En una entrevista reciente contó que se supo ganar la vida como profesor de Inglés y que tiene un par de hermanas.

Duro descargo de Rodrigo Lussich contra Ángel de Brito: “Sos un choriplanero del chimento”

El viernes pasado, Ángel de Brito contó en LAM que Marina Calabró se separó de su marido en junio de su pareja de hace diez años, Martín Albrecht, el gerente comercial del canal América.

Minutos antes, Rodrigo Lussich escribió en su cuenta de X: "Un beso grande a mi amiga Marina Calabró quien, tras diez años de relación, se separó de Martín Albrecht. ¡Te quiero amiga! ¡Lo mejor está por venir!".

Yanina Latorre contó en LAM que Marina Calabró estaba angustiada por esta situación ya que no habría habilitado a Lussich a contarlo y que sintió que no valoró los 20 años de amistad que los unen.

“Hay pocas cosas peores que la traición de un amigo. ¿Tan obsesionado está conmigo?”, dijo De Brito, pero Lussich le respondió muy enojado en Socios del Espectáculo. “Vos no tenés cara. Si hay un tipo que habla todo el día de nosotros, nos boludea, nos publica el rating en Twitter, hace campaña para que este programa se levante hace dos años porque te jodió que vengamos a tu lugar y vos no te fueras a Telefe, sos vos. El que está obsesionado con nosotros sos vos. ¿Te sorprendés que traicione a una amiga después de lo que le hiciste a Andrea Taboada? La echaste como a un perro”.

“Soy mucho más completo que vos. Les va bárbaro, tienen rating, pero vivís de los planes sociales de la televisión. Sos un choriplanero del chimento”, le dijo Lussich a su colega.

Sobre su pelea con Marina Calabró, el conductor de Socios del Espectáculo aclaró que no se terminará la amistad de 20 años: “Yo le pedí disculpas de corazón por haberla hecho sufrir. Nos pedimos disculpas mutuamente. Vamos a seguir siendo amigos con Marina, es una amistad de 20 años”.