"Por qué escuchamos a Stevie Wonder": un análisis del genial músico estadounidense

El encargado de desentrañar el laberinto de este músico nacido en la ciudad de Michigan es el escritor Edgardo Scott. “Escribir la transformación de un gusto de infancia, y que el gusto, por otros motivos, siga siendo eso”, dice en la introducción. Scott indaga en una ecléctica escucha de infancia y en artistas que van desde Los Parchís, Johnny Tolengo, Víctor Jara, Chubby Checker, Jerry Lee Lewis, gran parte del rock argentino (Charly García, Luis A Spinetta, Soda Stereo, Virus, Sumo) hasta los primeros hits de la época de Cindy Lauper, David Bowie, Duran Duran y el mismísimo Wonder.

Y claro, acá la pregunta es por qué se toma partido por Wonder. Scott entiende que el creador de canciones como “I Just Called to Say I Love You” o “Living For The City” es una cuenta pendiente en la cultura popular. Quizás uno supone que porque fue contemporáneo a Michael Jackson, que a los siete años ya actuaba con sus hermanos en Jackson 5 y esgrimía pasos que cautivaban. La cuestión es que Wonder tuvo que jugar por otro lado. Nada de baile. Su ceguera lo ayudó a afinar el oído y sus composiciones marcaron un antes y un después en el soul. ¿Estamos ante un grande de todos los tiempos? Sí y más que eso también. Ante su huella ochentera que dejó anuncios de TV, baladas edulcoradas para películas de éxito y una escuela de crooners - hereditarios de Sinatra - que fueron detrás de sus composiciones para presentarse en vivo.

¿Pero Scott con Wonder quiere presumir excelencia en su gusto? Para nada. Ni tampoco es una operación esnob. Scott escribe de lo que escuchó en su infancia y se deja influenciar por el recuerdo de las canciones que lo marcaron. Y a partir de ahí escribe un ensayo libre en el que opta no renegar del pasado ni del gusto popular. Repasa grandes hits de Wonder pero alejado de esa idea de que por ser “comercial” sea “antimusical”. Más bien, en el fondo de cada texto, que plantea el autor, hay una pequeña disputa de esa idea. El espíritu se permite relajar y desencontrarse con aquello que pensaba Adorno de la estandarización del gusto. Y parece animarse a cambiar el tono de una frase popular que decía que “la música calma las fieras” por la música calma la falsa conciencia.