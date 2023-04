Por qué motivos se separaron Zaira Nara y Facundo Pieres

Fue Juan Etchegoyen quien contó que la modelo se separó del polista al entender que él quería dar un paso más en la relación.

"El motivo es un tanto escandaloso, no hubo terceras en discordia ni nada de eso, pero lo que me contaron es que ella era abordada por Facundo ante el no blanqueo", reveló el periodista en Mitre Live.

Según contó el periodista, el muchacho le habría pedido a la hermana menor de Wanda que contara que están juntos. Sin embargo, ella se habría negado y, por este motivo, se habrían separado definitivamente.

"Al parecer, él quería gritar a los cuatro vientos que estaba de novio con ella... '¿Por qué me ocultás?', habría sido el planteo que le hizo que desencadenó en una crisis y luego en una separación".

"Pieres me dicen que se cansó, se hartó de estar en esta situación y por eso le puso los puntos a ella. Yo imagino que si esto efectivamente pasó, Zaira no estaba del todo convencida de esta relación e imagino que tampoco estaba enamorada; él quería todo con ella, por eso quería blanquear el vínculo ante todos, estaba a full Facundo", agregó.

"Fue una última discusión que terminó con la separación, ese es el detonante me contaban, por lo que imagino también ante este escenario que él la dejó a ella porque quería un título en la relación que nunca llegó", sentenció el periodista.

Zaira Nara.jpg Zaira Nara, de nuevo soltera.

VACACIONES ESTEÑAS

A fines del año anterior, Zaira Nara y Facundo Pieres se mostraron juntos en Punta del Este y fueron captados por los flashes.

A tres meses de confirmar su separación de Jakob Von Plessen, con quien tuvo a sus hijos Malaika y Viggo, la modelo había viajado al país vecino para festejar Año Nuevo y allí se encontró con el polista.

Por otra parte, el romance con Pieres le habría costado una amistad a Zaira, ya que el deportista anteriormente estuvo en pareja con Paula Chaves.

"Ellos se habían visto en Miami, cuando Zaira estaba en crisis con Jakob y a Paula le parecía bien que hablara con él para darle celos al marido. Pero cuando vio que iban en serio, no le gustó. Todo mal por ahí", señaló la periodista Paula Varela. Y lo cierto es que, al menos públicamente, la relación entre las modelos se enfrió.