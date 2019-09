Ayer quien sumó la duda a esta versión fue el abogado de Cubero, Manuel Beccar Varela, quien se comunicó a través de un mensaje y manifestó su sorpresa por el pedido de Neumann.

"Hace más de un mes le hicimos modificaciones al acuerdo vigente y entre otras cosas contempla la emisión de permisos de viaje recíprocos. Hace tres semanas era la firma en el estudio de su abogada y Nicole no se presentó. Desde ese momento estamos esperando. No tenemos ningún problema en firmar lo que pide, pero es ella la que no responde y no sabemos por qué. El permiso de ella quedó sin efecto cuando incluimos en el acuerdo el permiso para que ambos puedan sacar a las nenas del país. Esto está listo hace tres semanas", explicó el abogado.

A partir de este mensaje, quien salió a contestarle fue Guadalupe Guerrero, la abogada de Nicole, quien dijo que tienen pendiente llegar a un acuerdo entre ambas partes en el cual ni siquiera han podido conciliar quién paga el regalo del Día del Maestro.

"Cuando teníamos que firmar había algunos puntos, quedaban algunos por resolver, por eso teníamos que resolver algunas cláusulas", indicó la abogada de Nicole, y agregó que además del conflicto por el regalo del Día del Maestro, tampoco pudieron llegar a un acuerdo por el pago de la psicóloga de sus hijas.

"No nos estamos poniendo de acuerdo y se está haciendo cargo la señora Neumann", destacó en Nosotros a la mañana. Por su parte, explicó que "dentro del concepto alimentos" en lo que se arregló está "la salud, gastos de la vida cotidiana, viáticos, vestimenta, etc.". Además, aseguró que en el documento que tienen que firmar el primer pedido de Cubero es que su pareja, Mica Viciconte, pueda publicar en las redes sociales (o en los medios) fotos con sus hijas. "Es el primero de todo lo que sigue", aportó Nicole Neumann.

Apenas terminó ese enfrentamiento mediático, Nicole decidió agarrar las redes sociales y se despachó con todo en contra de su ex. Comenzó su catarsis 2.0 publicando en sus historias de Instagram mensajes acerca de la confianza de las personas. "A menudo nos decepcionan los más confiables", "Algunos nos dejan cuando más los necesitamos", y "Aprender a aferrarse y aprender a dejar ir", fueron las tres oraciones más fuertes de su primer descargo. Decidida a liberar sus sentimientos, Nicole continuó con otra frase en inglés mucho más fuerte. "Apesta ver los verdaderos colores de alguien a quien amabas. ¡Maldita sea... realmente sos vos!", decía esa segunda historia. Y ante la recomendación de un fan que le aconsejó que se "guardara" y "no diera bola", la platinada (en referencia a Mica Viciconte) comentó: "¿Quién trabaja y se ocupa (de) que sus hijas sigan con vida como hasta ahora? Aparte de eso, soy inquieta y disfruto de trabajar". Una guerra que no para.