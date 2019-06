¿La peor entrega de la saga? La crítica destroza a X-Men: Dark Phoenix

El director Simon Kinberg ya había fracasado a la hora de adaptar la historia de "Fénix Oscura" en la decepcionante X-Men: La Batalla Final (X-Men: The Last Stand, 2006) y, al parecer, no aprendió la lección. "Todo roza el tedio, como si estuviesen jugando a una partida de 'piedra, papel o tijera' entre mutantes", escribió Michael O'Sullivan para The Washington Post.

En sintonía con esta apreciación, Johnny Oleksinski, crítico del New York Post, aseguró que "todo parece inverosímil (…). No es mala, simplemente extravagante". Una visión muy similar a la que expresó David Ehrlich en IndieWire: "Un sinsentido absoluto (...) No arriesga y apenas aborda temas interesantes que la serie animada fue capaz de tratar en su día".

Estas reseñas negativas se reflejan en la pésima calificación que obtuvo el film en Rotten Tomatoes –una web que nuclea todas las críticas- adonde alcanzó un triste "22% de frescura". Evidentemente, el peor promedio que ha tenido cualquier entrega de la saga -y eso que cuenta con títulos como X-Men Orígenes – Wolverine (X-Men Origins: Wolverine, 2009)-.

A diferencia de estas opiniones, como ha sucedido con otras entregas, los espectadores podrán encontrar un subtexto interesante en la problemática de los mutantes-. Un aspecto que destacó Owen Gleiberman en su review para Variety: "El papel de Jean [Sophie Turner] es una alegoría ingeniosa y muy interesante sobre el alzamiento de la mujer".

Después de estas críticas, se entiende porque Kevin Feige ha dicho que los X-Men deben descansar antes de incorporarse al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Y es que después de dos décadas con más puntos altos que bajos, los alumnos de la Escuela de Xavier para Jóvenes Dotados se merecen un descanso.

ADEMÁS:

Jack White se fotografió con Jack Black y descontroló internet

The Batman: cómo hizo Robert Pattinson para quedarse con el papel