Santiago permanecerá varios días hospitalizado ya que deben asistirlo y realizarle estudios para conocer su estado. En mayo, el actor de 83 años ya había sido internado luego de sufrir una fuerte caída.

ADEMÁS:

Carmen se encarga de sostenter económicamente a su ex marido. Y Fede habló ayer contando que Santiago: "Está con la pierna hinchada, edematizada. No puede caminar. Está en el IMAC. Nosotros recién llegamos de Bahía Blanca. No es nada grave, son temas de la edad, pero le están haciendo estudios para ver de dónde viene esa inflamación", dijo.

Por su parte ayer Denise Dumas y José María Listorti en el programa que conducen en Canal 9, Hay que ver, anticiparon que ayer Morena Rial no sería de la partida en Shwomatch porque internaron a su hijo, pero tras recibir el alta éste, finalmente se presentó al duelo con Charlotte Caniggia.

"Es un estado gripal fuerte, un cuadro infeccioso, y le están bajando la fiebre. Lo internaron el sábado a la noche, con casi 40 grados. Pero ya está pasando. Quizá esta noche le den el alta", se explicó en el ciclo.

El estado de salud del bebé de apenas tres meses, era lo prioritario, y More al final pudo estar presente en Showmatch donde hubo duelo y eliminación.