Qué dijo la hija de Guillermo Francella sobre la separación de sus padres

“No tengo ganas de esconderme porque no hay nada malo. Es un tema de ellos. Y realmente lo importante es que estemos bien todos. Como familia nos conocen hace mucho tiempo. Yo no estoy muy acostumbrada a esto porque mis viejos, con el apellido que tiene mi papá y lo que logró, tuvimos una infancia y una crianza bastante privada y siento que hay que hablar hasta donde uno quiere, hasta donde uno pone el límite”, agregó.

“Lo bueno es que estamos bien. Mi papá está bien, mi mamá está bien, mi hermano está bárbaro, yo estoy bien. Soy bastante cuidadosa con todo porque crecí así. Soy medio celosa de mi intimidad”, continuó.

Al ser consultada sobre la reacción violenta de su tío Ricardo, Yoyi remarcó que no se esperaba que lo busque la prensa: “Mi tío no está acostumbrado. Te ponés incómodo. Es la persona más buena y graciosa de este mundo, lo amo”.

“Te voy a pegar un sopapo”: el ataque de furia del hermano de Guillermo Francella

Al conocerse la información sobre la separación, los cronistas de Desayuno Americano y de A la Tarde fueron a buscar al hermano del actor, Ricardo Francella, pero no le cayó nada bien que le preguntaran sobre la vida privada de Guillermo.

“La voy a encontrar a esta mina (por Paula Varela, que dio la noticia). Ahora voy a hablar con mi hermano porque quiero saber el nombre y el apellido para mandarla a la concha de su madre, pero públicamente”, aseguró Ricardo a Desayuno Americano.

“Lo que dijo (Javier) Milei, muchos dicen que está ‘alteradito’, no tiene nada de alterado el Presidente con respecto a la prensa. Lo que me enoja es que (Paula Varela) mintió. Eso es lo peor. Mentir, mentir. Por eso hay mucha calumnia en la prensa. Informate y después hablamos”, siguió.

Luego fue un poco más duro con Oliver Quiroz, el notero de A la Tarde: "¿Qué te pasa? No tengo nada que decir, no me fastidies. Te voy a pegar un cazote. Te estoy cortando la cara, ¿te das cuenta? ¡Sacame la cámara! La concha de tu hermana, te voy a meter un sopapo. Buscá un laburo decente, no me fastidies. Te dije que no, ¿te quedó claro?".

"No sé nada flaco, clarito como el agua. ¿Te quedó claro? La conch de tu hermana. Te voy a meter un sopapo, flaco. Sé decente, no me fastidies. ¿Te quedó claro? Que no", cerró muy enojado el hermano del actor.