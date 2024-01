Qué es la "leucemia mieloide crónica" que le diagnosticaron a Wanda Nara

La esposa de Mauro Icardi publicó una galería de fotos en Instagram en el que en una de ellas se encuentra un parte médico del 24 de octubre de 2023.

"Comunicamos que la paciente Wanda Solange Nara desde el mes de julio de 2023 se encuentra con seguimiento en FUNDALEU, por una Leucemia Mieloide Crónica con respuesta satisfactoria al tratamiento administrado. Realiza estudios periódicos en Argentina y Turquía para el control de su enfermedad", reza el texto.

En su escrito, Wanda destacó su paso por como conductora de Masterchef, su premio como revelación en el Martín Fierro y su triunfo en el reality italiano "Ballando con le stele", entre otras cosas.

"2023 fuiste increíble e inolvidable. Debuté con mucha expectativa como conductora de Masterchef en Telefe y el rating nos acompañó. Me gané mi primer Martín Fierro como revelación. Al otro día me internaron y ya saben lo que pasó después. Sin embargo decidí tomarme todo con música y baile en Ballando con le stelle. Gané la copa más grande y más increíble con una final histórica de rating en Italia. Después de más de 17 bailes cerré con un tango inolvidable, sentí miedo de perder por mi elección tan argentina, pero gané y la emoción fue aún más grande. También cante y fui una Bad Bitch hoy mi canción es inspiración para algunos e infaltable en fiestas", señala el posteo.

"Gané otro Martín Fierro esta vez por la moda que tanto me apasiona. Mi Mauro Icardi salió campeón con el equipo y en la ciudad que amo que tanto insistí trabaje y traje a jugar. Además de deportista del año. Mi empresa Wanda Nara Cosmetics marcó la marca más grande en ventas desde que nos lanzamos.Inauguramos nuevos negocios. Sacamos la línea íntima y agrandamos la colección con un lanzamiento nuevo cada mes. Mi familia que es lo único importante para mí Tiene salud y es feliz. ¿Qué más puedo pedir? 2024 te deje la vara muy alta no me falles. Feliz año para todos", agrega como repaso de su año personal y profesional.

Qué es la leucemia mieloide crónica

La leucemia mieloide crónica (LMC), que padece la modelo Wanda Nara, es una enfermedad cancerígena en la médula ósea que consiste en el aumento desmedido en algunas de las células que la misma produce.

Esta enfermedad representa el 20% del total de las leucemias y afecta a 1 de cada 100 mil habitantes, por lo que es poco frecuente. Suele aparecer en una edad promedio de 56 años. La LMC forma parte de las enfermedades Neoplasias Mieloproliferativas, cuya evolución es lenta. Los diagnósticos de la misma se realizan en una fase asintomática y poco agresiva llamada fase crónica. Con el uso de distintos fármacos, la probabilidad de progresión es menor del 10 por ciento. .

Los síntomas de la leucemia mieloide crónica son el incremento marcado de los leucocitos (glóbulos blancos) y/o plaquetas, cansancio generalizado, pérdida de peso, sudoración, dolor óseo, infecciones de repetición y molestias abdominales por el aumento en el tamaño del bazo (esplenomegalia).

El tratamiento de la LMC consiste en la toma de fármacos inhibidores de la tirosin cinasa (ITC). Estos son orales con muy buen perfil de toxicidad y en principio no se establece un período para usarlos, sino que el plazo es indefinido.

En la medicina internacional, la opción del trasplante de médula ósea se suele utilizar en pacientes en los que el tratamiento de fármacos falla. Esto no es usual, ya que solo ocurre en menos del 10% de los casos.