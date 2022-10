¿Quién es la Máscara?: adiós Pampa mía, Campi quedó afuera

De esta manera, ya fueron 21 los participantes que se quitaron las máscaras en la propuesta de Telefe que conduce Natalia Oreiro y que termina el jueves.

“Me divertía que yo conozco a la gente del canal hace 30 años. Estaba adentro del disfraz y les pegaba a los camarógrafos y a los sonidistas. Decían 'Este me conoce, ¿quién estará ahí adentro? Y no me sacaban'", confesó Campi sobre cómo logró disfrutó en el canal el secreto de su participación en ¿Quién es la Máscara?

La investigadora que nuevamente acertó fue Karina.

Campi-Pampa, la mulita, cantó el tema "Fue Amor" del rosarino Fito Páez.

El martes 13 de septiembre, en el segundo programa de ¿Quién es la Máscara? Campi-Pampa, la mulita interpretó "JiJiJi" el clásico de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, y desató el pogo de los investigadores.