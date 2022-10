¿Quién es la Máscara?: dos eliminados y tres finalistas

Embed

Fue una Luz

Luz-Asnicar interpretó "Ya fue" el tema de Fabiana Cantilo, y fue descubierta por la investigadora Karina.

Olaf siguió su camino

Olaf-Cachete sacudió la pista con el rock "Are you gonna go my way?" (¿Vas a seguir mi camino?) el poderoso tema del músico estadounidense Lenny Krevitz.

La investigadora Karina volvió a acertar y descubrió a Agustín "Cachete" Sierra debajo del disfraz de Olaf