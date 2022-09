¿Quién es la Máscara?: el sexto eliminado fue Raúl Lavié

Embed

En la noche de ayer Altavista-Raúl Lavié interpretó el clásico "Georgia on my mind" y no pudieron adivinar quién era. Oscar González Oro, Dady Brieva, Miguel Ángel Rodríguez y Paulo Kablan fueron los nombres sugeridos por los investigadores.

En el primer programa de "¿Quién es la Máscara?", Altavista-Raúl Lavié había interpretado el tema de Eros Ramazzotti, "Cosas de la Vida".