Yanina Latorre a quirófano: "Estoy angustiada"

“Hoy le voy a poner onda a la vida. Ayer no pasé un buen día, no pasé una buena noche ni una buena tarde. Fui a los médicos, me atendieron el doctor Hugo Rodríguez y el doctor Orfila juntos. No es sencillo, me tengo que operar”, explicó Yanina en una historia de Instagram, donde también confirmó que tiene “un colesteatoma”, que es quiste cutáneo que afecta al oído medio.

“Esta sordera y este zumbido que tengo no se me va a ir hasta que me opere. Me tengo que acostumbrar a convivir, cosa que no es fácil”, dijo Yanina Latorre y agregó: “No tiene nada que ver lo que tengo con la gripe, con la miringitis que tuve y todo. Parece que gracias a ese cuadro se destapó este otro. Ya lo tenía desde antes. Son esas cosas de la vida que pasan para que te des cuenta”.

Angustiada por su actual estado de salud, la mediática panelista admitió que la sordera y el zumbido constante la están enloqueciendo, y que son las consecuencias del colesteatoma.

“Eso hace que yo sienta toda esta parte (señalando su costado izquierdo) como rara y dormida. Ayer me estresé, me puse nerviosa, me angustié y creo que no pregunté todo lo que tenía que preguntar”, explicó.

Yanina Latorre explicó que en los próximos días se someterá a una resonancia magnética para diagnosticar la magnitud del quiste y confirmar si es algo congénito o resultado de una otitis mal curada. “Me dijeron que trate de hacer la vida más normal que pueda y voy a estar bien. Estoy angustiada, si pudiera me operaría mañana para sacarme este problema de encima. No sé si voy a vivir así todo el tiempo”, se sinceró la angelita histórica del programa de Ángel de Brito.

La actual situación de salud que atraviesa la esposa del exfutbolista Diego Latorre la hizo reflexionar sobre el futuro y el sentido de la vida: “A partir de ahora me voy a tomar la vida de otra manera. Voy a estar con mi familia y a estar con mis amigos, voy a viajar más porque no está bueno sufrir al pedo. La vida es una sola, estoy grande y por algo me están pasando estas cosas y el cuerpo me está avisando”.