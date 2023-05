Quién es Peso Pluma, el invitado de la "Music Session #55" de Bizarrap

Embed

El argentino venía de romper todos los récords con sus colaboraciones con la artista colombiana Shakira y el rapero español Quevedo, hitos que le valieron ser nombrado por la revista Time como uno de los 10 líderes de la próxima generación y traducir aquel éxito global en estadios porteños.

Es que el mes pasado culminó en el Hipódromo de Palermo, además, tres fechas agotadas en las que reunió a más de 60 mil personas en una experiencia musical de alto impacto visual.

¿Quién es Peso Pluma?

El invitado nacido como Hassan Emilio Kabande Laija, de 23 años y mejor conocido como "Peso Pluma", es una de las figuras mundiales del corrido tumbados, donde se mezcla música regional mexicana con sonidos del trap y los géneros urbanos.

A comienzos de 2022 publicó el sencillo “El Belicón” junto a Raúl Vega, y se convirtió en un verdadero éxito viral en plataformas como TikTok, Spotify y YouTube. Desde entonces no paró de lanzar canciones y unir fuerzas con grandes artistas de la música urbana como Becky G, Nicki Nicole, Marshmello y Ovy on the Drums.

Su estilo musical se caracteriza por un toque acústico con influencias de la música urbana como el trap mezclados con el sonido de los corridos. De esta manera, el cantante se posicionó como el artista más escuchado de Spotify en México, y logró superar al puertorriqueño Bad Bunny.

Por otra parte, en abril del 2023, Peso Pluma se convirtió en el mexicano con más entradas al Billboard Hot 100 (seis canciones).

Su canción “Ella baila sola” alcanzó el puesto número 4, siendo la posición más alta para cualquier artista mexicano en Estados Unidos. Para coronar este gran momento, se presentó en el programa The Tonight Show de Jimmy Fallon donde interpretó este hit viral.