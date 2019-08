Mientras transitaba las preguntas de diferentes temáticas, Del Moro le preguntó al participante: "Veo tu prótesis, y vos ¿hace cuánto tiempo tuviste un accidente?".

"Hace 33 años. Estábamos festejando el cumpleaños número 20 de un muy amigo mío. Hacía mucho frío, y decidió hacer el asado en vez de en el jardín, en la parrilla, hacerlo adentro. Agarró una parrilla, estaba rota, tres patas tenían, agarró un adorno y lo puso como cuarta pata de parrilla. Para nosotros era un adorno, después resultó ser una antigua bala de cañón que todavía tenía algo de carga”, contó.

Allí se desató lo peor, que tuvo consecuencias fatales. “Pierdo una pierna, casi pierdo la otra y varios quedamos mal", continuó con su estremecedor relato.

ADEMÁS:

Salió el trailer de la nueva película de Scorsese con De Niro, Pacino y Pesci

“Me ayudaron mi familia, mis amigos. Tenés que ser creativo para con lo que tenés, afrontar lo que te toca, y por ahí el tema del físico no terminó siendo lo más fuerte mío y le puse garra a otras cosas y me fue bien", se sinceró el participante.

Acompañado por su familia en la tribuna, Sergio contó que tenía pensado destinar el dinero ganado para hacer un libro con su historia personal. Al final logró llevarse la suma de $180.000.

Actualmente tiene una consultora que se destaca por su particular nombre. "Tengo una consultora que se llama 'Explosión de vida'. La explosión no es mala ni buena, puede ser explosión de vida, explosión de muerte, explosión de un montón de cosas. Entonces, me quise adaptar, yo pude hacer algo lindo con todo lo que me pasó y armé esto que se llama explosión de vida, es parte de mí", finalizó.