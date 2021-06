Rada presentó "Serendipia", su nuevo especial en Netflix

¿Serendipia? Sí, así se llama, y no porque sí. POPULAR charló con él y nos contó detalles de cómo fue preparar este show en pandemia, el porqué del nombre y mucho más.

Empecemos por el nombre... ¿Qué es una serendipia? La RAE (Real Academia Española) lo define como "un hallazgo valioso que se produce de manera accidental o casual" y a ¿Quién no le ha sucedido alguna vez? Bueno, precisamente de eso trata este espectáculo dirigido por Pablo Fábregas, también coautor del libreto, personificado por Rada.

"En este show cuento un poco ese significado, a través de vivencias personales, de cosas raras que me han pasado que han cambiado el rumbo de mi vida", explicó el mago que no dudó en recordar el primer "hecho desafortunado" que cambio el rumbo de su vida, cuando Papa Noél le trajo una caja de magia en lugar de el camión que él había pedido. "Ahí cambió todo el algoritmo de mi vida", apuntó y agregó: "El nacimiento de mi hija, es otro, no estaba en mis planes y cambió por mil todo. La verdad es que hay un montón y varias las van a poder ver en Serendipia".

"Con una dinámica de stand up, de comedia física, un poco de magia, de música en vivo, canciones que van interpelando y metiéndose en los diálogos. Es un show bien raro, es difícil de definirlo, porque no es un show clásico de stand up, pero tiene mucho stand up, no es un show de magia, pero tiene magia, y no es un recital, pero tiene música también. Pasa de todo", remarcó Rada.

SERENDIPIA_Live_00046CR2.jpg Rada presentó "Serendipia" en Netflix

Este show no es el primero de Agustín y de hecho, el anterior -realizado por primera vez en el 2018 que contaba sobre sus inicios- también se llamaba Serendipia, pero lejos está de este especial. "Este espectáculo surgió en una gira que estaba haciendo en México, me bajó algo y fue 'éste es el espectáculo, esto es lo que tiene que ser'", explicó y agregó: "Queríamos que tenga este aspecto musical, pero sin ser un musical “gomoso” que cuando arranca una canción decís “uy arrancó otra”. Las canciones entran y se van, pero le dan un distintivo muy copado, sumado a que es en vivo y tiene que ver con lo que estoy contando".

Ahora, ¿Qué es lo que tiene de "especial"? Por un lado, es que fue hecho pura y exclusivamente para una plataforma streaming con un teatro totalmente vacío y en plena pandemia (como si fuera poco...), pero además porque para el propio artista es trascendental y bisagra al animarse a hacer una cosa muy diferente a lo que venía haciendo.

"En el primer show, si bien hago mucho stand up, no dejaba de estar muy presente el mago que me marcaba la estructura. Acá me animé que hable Agustín, no el personaje, que muestre toda mi desnudez arriba del escenario y contar cosas muy profundas. Me animé a emocionarme arriba del escenario también y los espectadores van a tener muchos estados diferentes, les va a pasar cosas cuando lo estén mirando, eso se los aseguro", concluyó.

PORTADA-5.jpg Agustín Aristarán "Rada"

Un poco más sobre Rada

Como comentábamos al principio, su nombre real es Agustín Aristarán, nació en Bahía Blanca y es un humorista, mago, músico e influencer. A sus 12 años comenzó a hacer shows de magia y cursos de comedia, y a los 19 se trasladó a Buenos Aires para vivir de su arte. Acá hizo cursos de stand up y clown y poco a poco a sus shows de magia les fue agregando baile, música, monólogos y todo lo que había ido aprendiendo.

Más allá de sus participaciones en la televisión y en las tablas de la mano de Jorge Guinzburg, su momento de mayor exposición llegó en el 2016 por los videos que compartía en su cuenta de Instagram @soyrada junto a su hija Bianca, y su pareja.

Comenzó a llenar Gran Rex, participó de películas, grabó un disco con su propia banda "Radagast y Los Colibriquis" y llenó el Teatro Metropolitan con la primera edición de su show "Serendipia" el cual hoy cuenta con una segunda edición hecha especialmente para Netflix.