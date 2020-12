Ramón Palito Ortega canta "Algo tonto" con su hija Rosario

En este tercer corte promocional de su futuro disco, homenajea al swing con "Something Stupid" (Algo tonto), un tema que Frank Sinatra había grabado con su hija Nancy en 1967 y que lideró los rankings mundiales de la época.

Del futuro álbum, el cantautor tucumano ya había anticipado "I´ve got you under my skin" ("Te llevo bajo mi piel") y "Beyond the sea" ("Bajo el mar"). Mientras que ahora con el flamante corte hace honor una vez más su admirado Frank Sinatra, a quien trajo -como productor- a la Argentina en 1981.

La llegada al país de Sinatra se produjo en medio de una de las peores crisis económicas de la Argentina, pero "Palito" (titular de Chango Producciones) hizo frente al compromiso y pago una suma enorme para época en dólares, lo que hizo que el cantante norteamericano reconociera el esfuerzo y la palabra del artista tucumano que perdió una fortuna pero cumplió con el contrato.

El gran artista popular y legendario "Palito" Ortega presentó el tema de su nuevo disco que forma parte de una trilogía que comenzó en 2017, con "Rock & Roll", siguió al año siguiente con "Románticos 60" y que concluye con con "Swing", donde recuerda y rinde homenaje a Sinatra y a su familia al cantar a dúo "Algo Tonto"