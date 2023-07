Rating: Telefe Noticias fue lo más visto del viernes 7 de julio

Rating: todos los números del viernes

El top five

El primer lugar fue para con Telefe Noticias 10.0 puntos de rating. En la segunda posición estuvieron Pantanal y Los 8 Escalones del Millón con 9.7. Todo por mi hogar quedó en el tercer lugar con 8.9. En la cuarta posición estuvo El noticiero de la gente con 8.5 puntos. Mientras que Llamas del Destino quedó en el quinto puesto con 8.1 puntos.

En El Nueve, lo más visto fue Tele 9 al mediodía con 3.1 puntos. En América, LAM lideró con 3.6 puntos mientras que A la tarde marcó 3.5. En El Trece, Los 8 Escalones del Millón fue lo mejor con 9.7 puntos. En la TV Pública, Cocineras y cocineros argentinos con 1.0. En Net TV, Editando Tele llegó a 0.4 puntos. En Bravo TV, Destilando Amor lideró con 0.2.

Los promedios

El día nuevamente quedó en manos de Telefe con 8.5. El Trece se quedó de segundo con 5.8. El tercer lugar fue para América TV con 3.1. El cuarto lugar fue para El Nueve con 2.3. Mientras que TV Pública hizo 0.6 y Net TV quedó en el sexto lugar 0.2, en el último Bravo TV con 0.0.

Masterchef, la nave insignia de Telefe

Este jueves 6 de julio, los participantes de "MasterChef 2023" trabajaron duro para que obtener la deseada estrella dorada con sus platos y, de esa manera, salvarse de la próxima gala de eliminación.

En el programa numero 76 del reality culinario que conduce Wanda Nara por Telefe, el salteño Antonio López fue quien mejor pudo adaptarse a los ingredientes que seleccionaron en la subasta y fue el ganador de la nueva estrella que le permitió alcanzar a Estefanía Herlein .

El estudiante de enfermería preparó un salteado de lentejas coral con crema de higos turcos coronado con una tiara de harina de trigo, agua y sal, que fue muy bien recibido por el jurado formado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis.

El primer jurado en dar su devolución fue Donato de Santis, que le dijo “Estoy sorprendido, tengo el picor en la boca, el dulzor del higo. Sabores que no reconozco, pero que me gustan y me interesan” .

Por su parte, el chef pastelero realizó una critica a la preparación del salteño “Le falta mucho de la lenteja y achicar lo del higo te hubiera hecho un buen balance”.