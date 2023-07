Ángel de Brito jugó al misterio sobre los robos en LAM

Varias angelitas fueron víctimas de los amigos de lo ajeno y comenzaron a correr rumores, mientras que las sospechas recayeron en las amigas de Morena Rial, que estuvo varios días como invitada.

Pero fue el mismo Rial quien la mandó al frente y contó que fueron las amigas de su hija. Mientras que Ángel de Brito nunca dijo nada al respecto sobre la persona que fue vista por las cámaras de seguridad en los camarines cuando sustrajeron elementos de valor.

También robaron tarjetas de crédito, con las que se hicieron compras a granel hasta que pudieron ser bloqueadas.

Ángel de Brito nuevamente presionado para revelar el nombre de la persona que robó en los camarines de “LAM” mientras todos se encontraban realizando el programa en el que estaba Morena Rial como invitada al ciclo.

"¿Quién fue? Según Rial, las amigas de Morena. Ni el Canal ni la policía nos dieron detalles", dijo, Pero dejó en claro que por nada del mundo dará el nombre de la persona encargada del robo en los pasillos del canal de Palermo.

Por el momento, sigue siendo un misterio quién cometió sus fechorías en los camarines del staff de LAM.

Sin título-1.jpg El mensaje de Ángel de Brito sobre los robos en LAM.

Por su parte, Ángel de Brito se refirió a la denuncia que le realizó su colega Jey Mammon en su contra por “calumnias e injurias” por el caso de Lucas Benvenuto y, ante la cámara, dijo en su programa de este miércoles que haga “los juicios que quiera”.

El músico hizo su demanda luego de ciertos dichos del presentador de LAM (América) acerca de la denuncia que se hizo pública de Benvenuto, quien acusó a Mammon de haberlo abusado sexualmente años atrás.

“Yo voy a las mediaciones sin ningún tipo de problema, como a todas las mediaciones que me ha tocado ir en su momento. Yo duermo tranquilo. Yo no tengo estos problemas de andar explicando en tour por los programas o llamando a 25 abogados para que me armen una estrategia”, expresó de Brito.

“Yo voy y hablo solito sin ningún tipo de problemas. Si me acusan de algo lo explico, acá, en mis redes, o donde sea”, añadió.

Luego, el conductor contó qué hizo ante la denuncia: “Fui, me presenté a la mediación. Le aclaro a mucha gente que las mediaciones son una instancia privada porque justamente lo que busca con esa herramienta la Justicia es confidencialidad para ver si se pueden arreglar las cuestiones”.

“Él pidió una retractación y una suma de dinero que yo no estoy autorizado a decir porque es confidencial”, aclaró.

“Más allá de eso, fui a la mediación, lo saludé, le di la mano, dije que no me iba a retractar y me retiré. Fue todo lo que pasó. No puedo contar otras cosas que ocurrieron ahí, como sí hicieron Jey Mammon y su abogado, que subieron una foto o filtraron una foto de la mediación, porque están con la misma ropa, en el mismo lugar, que todos los presentes que éramos siete”, completó.

Una de las exigencias de Mammon en su denuncia es que de Brito se retracte de sus dichos. Sin embargo, el conductor de LAM se encargó de aclarar que no lo va a hacer.

“Por supuesto que no me voy a retractar, se lo dije en la jeta y lo digo acá nuevamente”, apuntó y subrayó: “Yo estoy seguro de lo que dije. Me sigue haciendo ruido toda esta historia, primero porque éramos amigos y jamás me hizo mención de un vínculo tan importante que dice que era para él Lucas Benvenuto”.

Y continuó: “Jamás de los jamases me habló de una extorsión, ni de una relación, e inclusive hemos estado hablando de situaciones de abuso con Lucía Galán, que era del grupo de amigos que teníamos, y con Vero Lozano, y él no emitió palabra ahí”.

“Son cosas que a mí me hacen ruido al día de hoy ¿Querés hacer juicio? Hacé todos los juicios que quieras, pero el que te echó fue Telefe. Telefe te sacó y hoy lo reconociste. Hacele juicio a Telefe, hacele juicio a América, hacele juicio a Mandarina (la productora de LAM), a todos los que quieras”, finalizó.