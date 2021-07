Rating: Telefe vuelve a tener los cinco programas más vistos

El reality La Voz Argentina, que apuesta a descubrir a nuevos cantantes, se ubicó nuevamente como el programa más visto de la TV local del martes 27 de julio.

El programa conducido por Marley en Telefe alcanzó los 19.7 puntos de rating.

Por su parte, Showmatch midió 6.7 puntos de rating y no llegó a entrar en el top five. De esta manera, el ciclo no pudo acercarse a La Voz Argentina y a Doctor milagro, ambos envíos de Telefe.

Además, el programa de Tinelli quedó segundo en lo más visto del canal, ya que no pudo superar a Los 8 escalones del millón, el cual obtuvo 7.9 puntos.

Según las estadísticas de Kantar Ibope Media, en segundo lugar quedó la novela turca, Doctor Milagro, que logró 15.6 puntos de rating. Fuerza de Mujer obtuvo 10.9 puntos. Telefe Noticias midió 10.9 puntos, y cerró la tabla de los cinco programas más vistos Dulce Ambición, que se metió al top 5 con 10.5 puntos de rating.

El rating de la mañana

Los Ángeles de la Mañana sí fue acreedor de un nuevo triunfo, dado que el ciclo de Ángel de Brito hizo 5.5 puntos de rating y se impuso ante Flor de Equipo. Una vez más, el programa de Florencia Peña perdió contra el magazine de espectáculos, marcando unos 5.1 puntos de audiencia.