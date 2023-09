Rating en TV: en el Día de la Primavera festejó "Got Talent Argentina"

En la vigesimosegunda emisión del reality de talentos que conduce Lizy Tagliani -con la participación del bailarín y coreógrafo Emir Abdul, la actriz Florencia Peña y los músicos La Joaqui y Abel Pintos como jurados- lideró la audiencia del Día de la Primavera con un promedio de audiencia de 13,85 y dos cuartos de hora de 15 puntos entre las 22.30 y las 23.

image.png

Xiomara Teixeira ingresó muy nerviosa al escenario de "Got Talent Argentina" y explicó por qué estaba epresentandose en ese escenario, “Mi hermana Flor me dijo que audicione, yo no sabía nada y fue todo muy improvisado” dijo.

Antes de que la joven de 13 años realizara su coreografía, Emir Abdul -el jurado coreógrafo- reconoció que la adolescente había sido su alumna, desde que era muy chiquita, generando un momento muy emotivo en el programa de talentos de Telefe.

Embed

Finalmente, Xiomara Teixeira pasó a los cuartos de final, con el voto unánime del jurado de "Got Talent Argentina" al bailar el tema "Malamente" de Rosalía.

En la segunda posición del ranking de lo más visto del jueves 21 de septiembre quedó en manos de "Telefe Noticias", el informativo nocturno que conducen Cristina Pérez y Rodolfo Barili, que tuvo una audiencia de 10,53 y un cuarto de hora de 11,3 entre las 21.30 y las 21.45.

TLF2 copia.jpg "Telefe Noticias" lideró el "engagement" de la última semana

El éxito internacional de origen turco "Traicionada" -la historia sobre la venganza de la doctora Aysa contra su esposo y todos a los que creía sus amigos- que se emitió entre las 23.26 y la 0.15, obtuvo 10,53 puntos de rating y se quedó con la tercera ubicación, dándole -nuevamente- los tres primeros lugares del podio a Telefe.

TRAICIONADA.jpg

El cuarto lugar del Top Five del Día de la Primavera fue para el "Bailando 2023" de Marcelo Tinelli que, en la noche en la que reapareció Zulma de Tinelli, el popular personaje de Gladys Florimonte. El certamen de baile de América TV logró un promedio general de 7,50 y un cuarto de hora de 8,5 puntos entre las 23.15 y las 23:30.

Embed

"Todo por Mi Hogar" -la novela turca vespertina de Telefe- cerró el Top 5 de la televisión abierta con 7,45 puntos.

Con el estreno del "Bailando 2023" en América TV, la noche de El Trece se vio seriamente afectada y fundamentalmente "Los 8 Escalones" -el programa de Guido Kazcka- que el ayer midió 5,7, mientras que el jueves 31de agosto -antes del desembarco de Tinelli- había registrado 8,11.

En el balance del Día de la Primavera, Telefe lideró la medición general y los parciales, de 12 a 23.59 con 8,3 sobre los 5,4 de El Trece y los 4 de América TV.

De 12 a 16 (6,4 Telefe; 4,9 El Trece y 3,1 América), de 16 a 20 (6,5 Telefe; 5,1 El Trece y 3,1 América y de 20 a 24 (Telefe 11,8; 6,3 El Trece y 5,8 América).