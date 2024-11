Rating en TV: entretenimiento y noticias, lo más visto del martes 5

La primera parte del reality repostero de Telefe conducido por Wanda Nara tuvo un rating hogares de 12,77, mientras que su segunda parte obtuvo 10,14 puntos, quedándose con los dos primeros lugares del Top Five de la televisión abierta.

image.png

La tercera posición la ocupó el informativo "Telefe Noticias", con la conducción de Rodolfo Barili, que marcó 8,11 puntos. Por su parte, en el cuarto y quinto lugar con 6,86 y 6,78 quedaron -respectivamente- la ficción "Margarita" y "The Floor, la conquista", el único programa de El Trece en ingresar al Top Five

Con respecto a la repercusión en todo el país, la empresa ReseARch -dirigida por el analista senior de audiencia Alejandro Ripoll- preparó el siguiente cuadro en se puede visualizar los cinco programas más vistos a nivel nacional y la cantidad de personas -sin duplicar- que los vieron.

image.png

En base a los datos homologados por Kantar IBOPE Media, el reality culinario "Bake Off Famosos" -primera parte- fue lo más visto en todo el país, seguido por el informativo de las 20 "Telefe Noticias" en segundo lugar, la ficción nacional "Margarita" se quedó con la tercera posición. "El Noticiero de la Gente" ocupó el cuarto puesto y la segunda parte de "Bake Off Famosos" cerró el Top Five nacional.

Señales de Noticias

En cuanto a los ciclos de las señales de noticias, ReseARch elaboró el siguiente cuadro con los resultados nacionales de visionado, correspondientes al martes 5 de noviembre, y en los cuales TN colocó los 3 primeros programas "TN Especial (N)", "Todo Noticias a las 6" y "Nuestra Tarde". Por su parte "Especial 26 TV (N) se que do xcon el cuarto lugar y "C5N de Una" en la quinta posición.

image.png

Deportes

Respecto a las señales deportivas, ESPN logró ubicar tres programas mientras que ESPN Premium, con la transmisión de los partidos del campeonato de primera división, se quedó con los otros dos lugares.

image.png

Encendido

En cuanto al encendido total de la televisión abierta fue del 54,79 %, mientras que en el Prime Time -de 20 a 24- fue de 66,10 %, en la Segunda Tarde -16 a 20- 51,80 % y en tercer lugar la Primera Tarde -de 12 a 16- 46,68 %.