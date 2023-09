Rating: un "botón dorado" en Telefe y dos eliminados para Marcelo Tinelli

En la vigesimoprimera emisión del reality de talentos que conduce Lizy Tagliani -con la participación del bailarín y coreógrafo Emir Abdul, la actriz Florencia Peña y los músicos La Joaqui y Abel Pintos como jurados- lideró la audiencia del día con un promedio de audiencia de 14,82 y un cuarto de hora de 15,8 entre las 22.15 y las 22.30.

top5.jpeg

La pequeña Renata Antúnez -de tan sólo 8 años- obtuvo el botón dorado de Lizy Tagliani y logró su pase directo a la semifinal de "Got Talent Argentina". Al ingresar al estudio y ver al jurado -con el público detrás- la niña se puso a llorar, por lo que el coreógrafo Emir Abdul subió al escenario para consolarla y contar que la conoció de las audiciones.

Lejos de los nervios iniciales, Renata finalmente se lució con una coreografía al ritmo del tema de Rihanna "Bitch Better Have My Money".

Embed

En la segunda posición del ranking de lo más visto del martes 19 de septiembre quedó en manos del éxito internacional de origen turco "Traicionada" -la historia sobre la venganza de la doctora Aysa contra su esposo y todos a los que creía sus amigos- que se emitió entre las 23.30 y la 0.17, obtuvo 10,44 puntos de rating y desplazó a la tercera ubicación a "Telefe Noticias"; el informativo nocturno que conducen Cristina Pérez y Rodolfo Barili, que tuvo una audiencia de 10,27 puntos y un cuarto de hora de 10,6 entre las 21.30 y las 21.45 dándole -nuevamente- los tres primeros lugares del podio a Telefe.

Embed

El cuarto lugar del Top Five fue para el "Bailando 2023" de Marcelo Tinelli que, en la noche en que se conocieron las primeras parejas eliminadas del certamen, Ian Hachmann y Arna Karls, en primera instancia, y a Nelly Camjali y su bailarín Emiliano Pi Álvarez, que perdieron en la votación popular contra Eva Bergiela y Uriel Sambrán.

El certamen de baile de América TV logró un promedio general de 9,07 y dos cuartos de hora de 10 puntos entre las 22.45 y las 23 y entre las 23.15 y las 23.30.

image.png

"Todo por Mi Hogar" -la novela turca vespertina de Telefe- cerró el Top 5 de la televisión abierta con 8,36 puntos. En el balance del miércoles 20 de septiembre, Telefe lideró la medición general y los parciales, de 12 a 23.59 con 8,8 sobre los 5,5 de El Trece y los 4,8 de América TV.

De 12 a 16 (6,9 Telefe; 4,8 El Trece y 3,6 América), de 16 a 20 (7,4 Telefe; 4,6 El Trece y 4,2 América y de 20 a 24 (Telefe 12,2; 7,1 El Trece y 6,8 América).