Reapareció Ricky Martin y negó haberse "tocado" la cara

Apelando a un gran sentido del humor publicó este viernes un video grabado en modo selfie en el que señala: "Estoy aquí porque creo que algunos de ustedes están muy preocupados, preocupados porque supuestamente me hice algo en la cara. ¡Y yo no me he hecho nada en la cara! Te lo juro".

"Si me pongo botox, fillers se los hubiese dicho porque yo no tengo nada que esconder", dijo y reconoció "que ese día, el día de la entrevista lo que sí hice diferente fue ponerme un suero de multivitaminas y yo creo que ahí vino una reacción rara a mi piel y simplemente me inflamé".

Ricky-Martin-desmentida.mp4 El video que Ricky Martin subió a todas sus redes sociales.

Sonriendo a cámara admitió que quizá debería haber cancelado esa entrevista por esa inflamación y no tendría que salir ahora a hacer este video de desmentida.

"Insisto, mi vida está normal. Estoy muy saludable. Los conciertos van bien y seguiremos trabajando fuerte", dijo la estrella latina, de 49 años.