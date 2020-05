"Fui a buscar a Momo, me dijo que no quería volver al departamento, que quería estar con el hermano el perro y el papá y con vos también, quedate. Padre adhiere, quedate. Se terminará el mundo? Me quedo. Hay pasto, recuerdo cómo se siente tener el sol en la cara, el perro y a mi hijo, el fin de la paz y el silencio, el quilombo que más extrañaba", comenta la actriz y cantante.

Enseguida la nostalgia la termina de ganar del todo. "Recuerdos cien mil por segundo, un millón, cien mil millones. Se abren vinos, potes de helado, se sigue recordando toneladas por minuto pero se ríe. Cumplo 33 años, se festeja, e inesperadamente es un cumpleaños de los mas lindos, muy inesperadamente. Momo nos regala un show de trap, se abre champán, pregunta si los sueños se cumplen. Daniel intenta justificar la torta ya comida (que hice yo hace 2 días) la vela y la bengala usada. El chiste del ensamble y las risas. Momo insiste en encender una bengala usada. Comienza eufórico a cantar el feliz cumpleaños en inglés, el padre en un acto patrio típico se indigna. Bailamos hasta las 9 am. Vimos el amanecer".

Mientras se preparaban para encender las velas, el ex delantero de Boca -actualmente en Banfield- se animó a describir la situación. "Es un rejunte de cosas", soltó y Jimena contraatacó atrevida: "Y si esto no es un rejunte de cosas?". A lo que Dani Stone concluyó algo apurado: "Qué momento".

Lo real es que mientras en las redes la historia siguió con miles de fieles imaginándolos reconciliados, la cumpleañera se queda con el mensaje esperanzador que le deja este año controvertido. "Feliz cumpleaños para mi".

¿Vendrá con regalo extra?