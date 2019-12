Desde entonces poco y nada se supo de Dolores y mucho menos de lo que sería su vida amorosa. Pero en las últimas horas Laura Ubfal publicó en su sitio una noticia que hizo indignar a la modelo.

Según contó la periodista, Barreiro estaría comenzando una relación con Francisco de Narváez, quien también está sin pareja en este momento.

"La mamá de Valentino, Salvador, Milo, Suria e Indra estaría comenzando una relación con Francisco de Narváez, quien también estaba solo tras su última pareja con la empresaria Carla Giarini. Dolores tiene 44 años y de Narváez, 66 y seis hijos y varios nietos, tres grandes y tres más chicos, a los que tuvo con Agustina Aylon y su target siempre fueron las mujeres hermosas y muy altas", contó la periodista en su sitio.

En diálogo con PrimiciasYa.com, Barreiro negó rotundamente ese rumor y aclaró: "Nada que ver, no estoy saliendo con Francisco. Ya vi que estuvieron poniendo cualquier cosa y me parece una falta de respeto total". Y enseguida aclaró la versión que contó Ubfal en la que aseguraba que los habían visto juntos y que ella había estado en las oficinas del empresario: "Me reuní con él por trabajo, no tienen que poner barbaridades sin preguntar. Ella -por Laura Ubfal- ni me preguntó. Es una irrespetuosa. Tengo cinco hijos y me separé hace un año, nunca fui del escándalo ¡Hay que ser respetuosos!", remarcó molesta.

El tiempo una vez más dirá si fue una información incorrecta la que dio Laura Ubfal o si en realidad Dolores quería mantenerlo en secreto y ahora que se hizo público salió enojada a negarlo.

