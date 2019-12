Nicole Neumann se estaría viendo con Pablo Cosentino

Ayer en Intrusos, la panelista Débora D'Amato contó que Nicole y Cosentino "el domingo pasado estuvieron juntos en el barrio de Belgrano, más precisamente, en la calle Montañeses". Y arriesgó que esa relación nunca se terminó. Cuando estalló el escándalo se habría dicho que ellos tuvieron un encuentro en Europa. Cubero se enteró y la separación sucedió casi al instante. En tanto, Cosentino se divorció un año atrás de la bellísima modelo Daniela Ursi.

Desde hace casi tres años que Nicole sabe cómo evadir la prensa del corazón porque hasta el día de hoy no hay una sola prueba en imágenes de ellos dos juntos. Esta relación siempre desmentida tuvo sus consecuencias. La ruptura matrimonial de ambas partes. Nicole después de diez años terminó su matrimonio en medio de una guerra mediática con Cubero, padre de sus tres hijas: Indiana, Allegra y Sienna. Y el representante con Daniela, madre de su hijo Thiago.

ADEMÁS:

Jimena Barón lanzó el video de "Taxi Voy" y desató la polémica

¿Quiénes son los invitados de Mirtha y Andy para este sábado?

Pese a las declaraciones de paz por parte de Nicole, la relación con Cubero se encuentran en una tensa calma. Desde que el jugador de Vélez oficializó su relación con la modelo y actriz Mica Viciconte se desató una guerra campal entre las dos a tal punto que volaron en tribunales los bozales legales.

Días atrás de manera inesperada, Nicole reconoció que la relación con el padre de sus hijas estaba en una leve mejoría. Pero ayer en un móvil a Intrusos (América), Cubero desmintió a su ex mujer: "Por ahí para afuera haya mejorado la relación, pero para adentro no. La verdad es que con Nicole todavía no estamos bien".

Lo cierto es que cuando se trata de amores al único que Nicole no blanqueó es a Pablo Cosentino. Dicen que dicen que cuando la modelo se fue con sus hijas a Punta del Este -a festejar su cumpleaños- se habría encontrado a escondidas con Cosentino y que habría dejado a sus hijas solas en la habitación del hotel. Este hecho fue denunciado por el padre en los medios. Nicole le quitó importancia y desmintió la versión sobre su responsabilidad de sus tres hijas.