Durante un pasaje de la charla, la tensión colmó la pantalla cuando el mandatario cuestionó la subjetividad que contenía una pregunta formulada por Cristina Pérez acerca de la posible expropiación de Vicentín.

Este cruce no tardó en generar distintas posturas en las redes sociales y, esta mañana, Reinaldo Sietecase, quien participó del diálogo en vivo, decidió dar su visión acerca de este choque de posturas: “Queridxs: Cris puede preguntar lo que quiera, no solo es su derecho, también es su obligación y Alberto Fernández responde lo que piensa, es su derecho y obligación. No dramaticen. Las preguntas nunca son un problema, sería un problema que no se pudiese hacer preguntas”.

El cruce que se volvió tendencia

Ya se veía en el rostro y los gestos del presidente de la Nación cierta molestia por la tendencia de la periodista a volcar sus opiniones en las preguntas realizadas. Pero esa incomodidad terminó de explotar ante un interrogante en torno a la fábrica de aceite.

“La polémica por la cuestionable intervención de una empresa privada que estaba en manos de un juez en concurso y con expropiación, una palabra que erizó la piel a todo el sector empresario. ¿Hay una chance de no llegar a esa situación que para muchos compromete las garantías del derecho a la propiedad privada establecidas por la Constitución?”, analizó la conductora.

Frente a esta consulta cargada de subjetividad, Fernández decidió realizar una sugerencia a la entrevistadora: “La pregunta funcionaría mucho mejor si Cristina deja de lado los adjetivos”. Y del otro lado, la respuesta solo encendió más el ida y vuelta. “La periodista soy yo”, advirtió Pérez. Pero el mandatario nuevamente cuestionaría sus formas: “Usted dígalo como quiera, pero quiero marcarle a los oyentes que el sólo hecho de adjetivar como polémica cuestionable. Eso lo entiendo pero no es el común sino lo que usted cree”.

Tratando de argumentar su postura, la compañera de Roberto Barili señaló “la Constitución no le da atribuciones al Poder Ejecutivo de intervenir de esa manera con un decreto”. Y la respuesta de Fernández no tardó en volverse tendencia: “Le recomiendo que lea la Constitución. (…) El Poder Ejecutivo puede expropiar bienes y lo dice la Constitución, también le recomiendo que lea la Ley de Expropiaciones que faculta que a la hora de expropiar uno pueda intervenir”. Un intercambio que representa cómo repercutió la noticia en los distintos lados de la grieta.

Finalizada la entrevista, Pérez realizó un descargo en el que vuelve a tener reparos sobre la posible expropiación de Vincentín: "¿La Constitución le reconoce de forma expresa al Presidente facultades para intervenir una sociedad? No. Ni siquiera de forma transitoria".

Lo dice el Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. https://t.co/bmNFGoyGlt — Cristina Perez LAVÁ BIEN TUS MANOS (@Cris_noticias) June 18, 2020

