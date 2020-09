El debate se dio porque se conoció la noticia que Juanita Viale estaba buscando una casa. Y al igual que ella, Oscar González Oro y Susana Giménez ya se fueron del país, algo que molestó a Rial. "Que ‘El negro’ Oro, y lo pongo a él porque lo quiero, diga que recuperó su libertad ambulatoria de encontrarse con amigos porque estamos todos bajo eso. ¿Para qué le escribe al Presidente? ¿Qué quería que hagamos, un paro nacional? ¿Que le pidamos que no se vaya? Se está yendo porque tiene ganas", reprochó.

"No es que vive acá con un IFE. No está tomando tierras en Laferrere. Ganó muy bien, fortuna, con todos los gobiernos, como ganamos todos porque laburamos de esto no para los gobiernos, rompiéndonos el culo. La que hizo se la hizo laburando", cerró.