Ricardo Darín contó que estrella de Hollywood le cae muy mal: quién es

“Brad Pitt en los premios Golden Globes me estuvo boludeando. Él estaba sentado en primera fila, era tarde y se ve que había escabeado un poco. Y me estaba boludeando todo el tiempo y yo estuve lerdo, porque le tendría que haber dicho ‘vení, vení, subí’ y teníamos la foto con Brad Pitt. Pero no lo hice. Es muy simpático”, dijo.

“Son todos muy simpáticos (en Hollywood), salvo uno”, agregó el actor. Sin perder tiempo, Granados quiso saber de quién hablaba, pero Darín le respondió: “No lo voy a decir”. Y un instante después, admitió con velocidad: “Ehhh, Ben Stiller. ¿Yo lo dije?“.

Mientras que el conductor le recordó que ese actor es un íntimo amigo del tenista argentino, Diego Schwartzman. A lo que Ricardo explicó: “Sí, es que por eso yo fui y entré como un caballo. Le dije: ‘Ehh, una foto así se la mandamos a Diego, que es amigo’.

Y me dijo: ‘See, se (mientras hacía una mirada despectiva). Y saqué la foto, pero no se la mandé porque la vi y el tipo estaba con una cara de orto infernal y yo estaba todo sonriente”.

Embed Todos nos imaginábamos que Ben Stiller es un amargo y Bra Pii un capo, Darín lo confirma. pic.twitter.com/q6kAu45rIy — Steve Buscemi (@ElOlgaZan) April 18, 2023

Bruno Stagnaro, director de 'El Eternauta': "Siempre estaré contra el individualismo"

Bruno Stagnaro, director de la serie argentina 'El Eternauta', producción que encabeza las listas de Netflix en decenas de países y mantiene intacta la idea de la novela gráfica homónima de un "héroe colectivo", expresó en una entrevista con EFE que siempre estará "contra el individualismo" y reveló que ya está trabajando en la segunda temporada del proyecto.

"La idea del héroe colectivo es algo que está impregnado en 'El Eternauta' desde siempre y en definitiva siento que es una idea universal y que trasciende una época específica", dijo Stagnaro. "Y creo que es una buena idea, yo siempre voy a estar del lado de enfrente del individualismo", agregó.

La icónica novela gráfica argentina El Eternauta, creada por Héctor Germán Oesterheld en 1957 e ilustrada por Francisco Solano López, marcó un hito en la ciencia ficción en español y fue traducida en seis idiomas. Su primera adaptación audiovisual, estrenada la semana pasada en Netflix, se convirtió en otro éxito internacional, y Stagnaro reveló que ya están trabajando en una segunda temporada, que, según adelantó, tendrá dos partes.

La historia narra una capital argentina azotada por una nevada tóxica que aniquila a gran parte de la población, tras lo cual los sobrevivientes descubren que enfrentan una invasión extraterrestre y solo podrán mantenerse vivos si luchan juntos. La realización de la serie, describe su director, llevó en total siete años e implicó más de 150 días de rodaje, tecnología de escaneo 3D y producción virtual para recrear los escenarios apocalípticos.

"Lo que más me llamó la atención es que a los dos días del estreno empecé a ver análisis de la serie de países de culturas completamente diversas que intentaban explicar los aspectos más complejos de la trama, los que tienen que ver con Argentina", reconoció el cineasta, que explicó la lógica detrás de la inclusión de decenas de referencias a la cultura de su país.