Ricardo Montaner desmintió el nacimiento de Índigo

En las últimas horas, trascendió la noticia de que los cantantes se habrían convertido en padres de una hija, pero Montaner desmintió lo dicho.

“Calma… ¡Todavía falta..!”, escribió el músico en su perfil de Twitter donde reúne más de nueve millones de seguidores. El posteo en tan solo segundos logró millones de likes y mensajes que demuestran la preocupación de los fans y seguidores de la familia por el nacimiento de Índigo.

Embed Calma … todavía falta ..! — Ricardo Montaner (@montanertwiter) April 6, 2022

“Estamos todas en trabajo de parto con Evaluna”, escribió una usuaria. “¿Aún no nació? Qué confusión ya estábamos todos festejando. Esperamos entones que el abuelo lo anuncie. Mucha suerte”, comentó otra.

Por si quedaban dudas, Montaner, publicó además, en su perfil de Instagram una foto donde se lo ve comiendo un sandwich y en el pie de la misma escribió: “Mientras espero a Índigo”.

QESKRNYCFFAFBDYLRQCMOQV2MI.jpeg Ricardo Montaner desmintió la llegada de Índigo

De todas formas, se puede decir que dudas quedan. ¿Por qué? El jefe de la familia Montaner publicó horas más tarde un tweet que generó desconcierto. "Hoy en casa no se duerme …" twitteó Ricardo. Entonces, ¿Nació o no nació Índigo?

Aún no se sabe pero los fans no están muy contentos con las idas y vueltas de la familia. "Ame y banqué mucho tiempo a Evaluna pero nos dejo a todas las fans si poder disfrutar su embarazo y deja para lo último a sus fans por comunicarla a un medio . Me pareció muy cualquiera porque somos la que la seguimos día a día ,se mantuvo muy reservada", apuntó una usuaria.

Embed Ame y banque mucho tiempo a evaluna pero nos dejo a todas las fans si poder disfrutar su embarazo y deja para lo último a sus fans por comunicarla a un medio . Me pareció muy cualquiera porque somos la que la seguimos día a dia ,se mantuvo muy reservada — Guadi (@GuadaCarnero) April 7, 2022

Otra agregó: "Aguante Natti Natasha y su forma natural de mostrar a su hija desde del primer momento que nació, ustedes solo son busca fama y busca plata"