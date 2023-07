Se trata de Santiago Elissalt, un hombre de 30 años oriundode Mar del Plata que, al igual que Max Barz, el primero apuntado como tercero en discordia, publica contenido para adultos en internet.

551753.jpg Santiago Elissalt tiene 30 años y es de Mar del Plata.

Elissalt posee una cuenta de Instagram con 50 mil seguidores donde muestra a menudo su físico entrenado. Allí señala que su signo zodiacal es Tauro, vive en la ciudad balnearia, le gusta la natación, el gimnasio, los caballos y el campo.

Por el momento, ni el cantante ni el modelo hicieron declaraciones públicas sobre los rumores, ya sea para confirmarlos o desmentirlos. No obstante, en las últimas horas volvió a reflotarse un tweet en el que el modelo marplatense -en febrero de este año- reveló: "Si supieran a quién me estoy cogiendo no me creerían".

Elissalt-tweet.jpg

Cómo se habrían conocido Ricky Martin y el modelo argentino

“Según se supo, habría un nuevo amor en la vida del portorriqueño: Santiago Elissalt, un modelo de 30 años oriundo de Mar del Plata que se habría conocido con Ricky en Mendoza a finales de febrero, cuando el cantante fue allí a brindar un show de su gira”, expresó el periodista de espectáculos Ángel de Brito.

“Le vamos a mostrar al nuevo chongo de Ricky Martin. Es argentino, marplatense, hace OnlyFans y muestra todos sus atributos, todos”, agregó el chimentero.

tumblr_6eccb64862df376d4f45f41c8af7bdb6_399f7d30_640.jpg Elissalt posee una cuenta de Instagram con 50 mil seguidores.

Y sumó: “Tiene una cuenta que comercializa contenido a través de las redes, y allí lo habría conocido Jwan Josef, que se lo habría mostrado a Ricky, y el cantante le habría escrito al modelo”.

Ricky Martin y Elissalt “habrían compartido momentos previos y posteriores al show, consolidando una relación”, de acuerdo a lo que contó de Brito.

“Parece que empezaron una relación por Instagram y Ricky le habría mandado el avión privado para que lo lleve a Mendoza cuando dio su recital acá, así que fue previo a anunciar su divorcio”, cerró.