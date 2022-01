Ricky Montaner y Stefi Roitman se casan: los invitados que no asistirían

f848x477-1118285_1176088_5050.jpeg Stefi Roitman y Ricky Montaner

Lo que se estima que va a ser uno de los eventos del año, organizado por uno de los familiares de la pareja, contará con una larga lista de invitados. Entre 400 y 600 rondaría la cifra y se realizaría en espacio "El Dok", un lugar muy grande, amplio, que cuenta con una caballeriza y una zona de campo. Los valores que se filtraron son exhorbitantes. De base el salón, sin cubiertos, serían 600 mil pesos. El cubierto saldría de 20 mil pesos para arriba. Y sumando todos los otros gastos, la boda podría estar entre los 18 o 20 millones de pesos argentinos.

a326893.jpeg "El Dok" lugar donde se realizaría la fiesta.

Por el momento, Susana Giménez, Marley y Lali Espósito confirmaron que no asistirán a la boda. La ausencia de Susana sería por el aumento de casos, Marley porque esta de viaje y Lali ya que se encuentra filmando en España. Mientras que entre los invitados de lujo que sí confirmaron su asistencia están: Ricky Martin, Sebastián Yatra y Marc Anthony.

Una de las condiciones para asisitir a la fiesta es no llevar el teléfono celular para que no se filtre nada del casamiento. Es más, a Stefi Roitman le hicieron firmar un contrato de confidencialidad. Los proveedores, hasta los más chiquitos, también tuvieron que firmar este contrato para no filtrar nada a la prensa.