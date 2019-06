"Rifle" Varela: "Hacemos un programa de deportes federal y novedoso"

Buscando dar una vuelta de tuerca a los clásicos envíos deportivos, Juan Manuel Varela generó un novedoso programa sobre la cultura y la actualidad del deporte, acompañado por el actor Miguel Angel Rodríguez, el filósofo Santiago Kovadloff, el periodista deportivo Hugo Balassone, el nadador José Meolans (a cargo de la sección En primera persona) y la periodista Sofía Martínez que contará historias de mujeres deportistas.

Un dato a tener en cuenta: el programa irá en vivo, abriendo siempre la puerta a la sorpresa, a lo que sale de programa. Hay cinco escenografías diferentes, que incluyen una cabina de transmisión similar a la de los estadios de fútbol en donde varios periodistas deportivos comentarán sobre actualidad; también una tribuna en donde se realizarán las notas históricas relatadas por un historiador, además de un vestuario, un salón de la fama y una sala de trofeos.

En un año donde el calendario de eventos deportivos de 2019 incluye mundiales de diversas disciplinas, Copa América 2019 y Juegos Panamericanos entre otros certámenes, la TV Pública tendrá en este espacio un ámbito de debate y reflexión sobre el deporte.

"Es un gran proyecto, tenía ganas de hacerlo y era tiempo de volver a la tele. La pasé bien el año pasado en la TV Pública y no podía dejar pasar esta oportunidad. No solo será un programa de deportes, será un programa de interés general que muchas veces tendrá al deporte como excusa para mostrar cosas", dice Varela, que además de conducir, produce el ciclo.

"Estoy muy mentalizado. Este es un horario importante y estar a cargo de los contenidos es una oportunidad única. Desde el vamos, no va a ser un simple programa de deportes. Está pensado de esa manera independientemente de que yo sea el conductor. Por momentos voy a dar un paso al costado y otros van a llevar las riendas del programa. Miguel Angel Rodríguez va a hacer la actualidad y en ese momento va a ser él el conductor y yo por ahí soy columnista. Cuando pasamos a la parte histórica, lo haremos con Santiago Kovadlofff y él va a ser el importante en ese momento. El resto vamos a jugar de tal manera que se entienda lo que hacemos para que el que esté mirando sienta que le estamos enseñando algo lindo con total humildad. Queremos que en el programa haya un tiempo para la reflexión, para la gracia, y para explicar algo tranquilos", dice Varela ejemplficando esta suerte de protagonismos rotativos.

Varela es firme en sus opiniones sobre bancar gente en un puesto para el que tenga idoneidad: "nunca me gustaron las chicas bonitas para dar el tiempo, siempre creí que esa es tarea de meteorólogos, y esto lo dije cuando estaba en TN. Y lo mismo me pasa con los deportistas que trabajan de periodistas en programas deportivos. Y después no le quieren preguntar tal o cual cosa al entrevistado porque... 'es un amigo' o por los famosos 'códigos'. Los deportistas que entrevistan a sus pares no van al hueso o no están preparados o no se sienten a gusto en el rol de conductores o periodistas".

Pero... si un deportista no le cierra para entrevistar deportistas...¿Un actor?, ¿Un filósofo?. El Rifle dice lo suyo: "Vengo de hacer documentales acá en el canal así que me junté con todos menos con los editores a los que ya conocía, pero desde el primer asistente del producción al último personaje que trabaja en este programa se entrevistó conmigo. Yo le conté a Santiago Kovadloff la idea que tenía, de agarrar un hecho histórico deportivo y ver como impacta en la sociedad política y culturalmente. O al revés, ve cómo los hechos políticos y sociales, impactaban en el deporte. Y a Santiago lo pongo en un desafío al hablar de la parte deportiva y él me pone desafíos a mí. Lo bueno es que no somos amigos. Solo nos une el gusto por la ópera. Una vez en el teatro Avenida se me acercó y me dijo: 'Yo me dediqué a la filosofía porque soy un pésimo arquero'. Miguel Angel quiere, por su parte, hacer un Kovadloff lado B, con una máscara. Vamos a ver qué sale de todo esto", concluye entusiasmado de ver que "hay todo un canal detrás de este proyecto. El canal quería un programa de calidad, con abanico, celeste y blanco y federal. Es una responsabilidad enorme para nosotros, concientes de que en algunos lugares del país solo llega la Televisión Pública. Por eso no hago un programa para CABA y GBA sino que viajé a Mendoza, a Entre Ríos, a Córdoba, a varios lados, buscando historias deportivas federales".