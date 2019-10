Según el hombre detrás de la armadura de Iron Man, las declaraciones del cineasta no tienen lógica. "Quiero decir, bueno, se proyectan en los cines... Agradezco su opinión porque creo que es como cualquier cosa. Necesitamos todos los distintos puntos de vista para poder centrarnos y seguir adelante. Sería como decir que Howard Stern no es radio. No tiene sentido decirlo”, aseguró en diálogo justamente con Howard Stern.

Por otra parte, Downey Jr. quiso dejar en claro que no considera que el realizador se haya expresado de esa manera por una cuestión de celos.

Y agregó: “Hay mucho que decir sobre cómo estas películas de género -y yo he sido feliz de formar parte del 'problema', si es que existe- han denigrado el arte de hacer cine. Cuando entras pisando fuerte como una bestia y eliminás a la competencia de una forma tan destacada, eso es extraordinario".

Curiosamente en las últimas horas, el actor ha pedido no ser nominado a “Mejor Actor” en la próxima entrega de los Oscar. A pesar de la campaña viral que han realizado sus fanáticos para que obtenga dicho reconocimiento por su labor en Avengers: Endgame(2019), él no siente que el galardón sea acorde.

