Roberto Moldavsky podría casar a Luis Novaresio y Braulio Bauab

“Alguien me dijo que Roberto Moldavsky hace este tipo de ceremonias, y la verdad que sería genial… Ojo, es una ceremonia muy estricta y seria, no tengan dudas, pero estuvimos investigando y si nos pudiera casar Moldavsky, que ha encabezado otros matrimonios, los dos se lo agradeceríamos mucho” , escribió Novaresio.

ADEMÁS:

Sergio Berni y Viviana Canosa niegan "romance"

Consultado al respecto por Fernando Bravo en su programa de radio, Moldavsky salió a hablar de la posibilidad: “No me llamaron pero… bueno… yo he casado a parejas…Una vez, haciendo una guardia durante mi colimba en Israel, se me acercó un rabino y me comentó (¡y con esto me gano el odio de todos los rabinos del planeta!) que en mi religión un judío puede casar a otro sin que haga falta ser rabino, mientras haya dos testigos judíos y se cumplan un par de cosas, como que haya una jupá (palio nupcial, una especie de toldo que se arma para tales ceremonias) y ciertas oraciones”.

Y agregó: “Cierto día se lo conté a mi mejor amigo (Julio Feld), que vivía en la Argentina, y me pidió: ‘Yo quiero que me cases vos’. Entonces vine, me puse a estudiar toda la movida del casamiento. ¿Dónde es, cómo se firma, qué se hace? Y lo casé. Luego, algunos conocidos que se enteraron me pidieron lo mismo, incluso alguna pareja mixta”.

Por último, y ante la pregunta de Bravo sobre si finalmente va a casar al conductor de “Animales Sueltos” y Bauab, el comediante respondió: “¿Por qué no? Pero antes el señor Novaresio me tiene que llamar”.