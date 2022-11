Roberto Piazza frontal: "La bisexualidad es una perversión"

La polémica en el programa conducido por Mariano Yezze, se desató cuando en una parte de la nota se habló del poliamor, el tipo de relación que la actriz de "Casados con Hijos" mantiene con su reciente esposo Ramiro Ponce de León.

Embed

Luego a analizar los looks del casamiento realizado en Salta explicó su postura. “Sexualmente está bien -sumar otra persona-, yo también lo hago. Pero no se llama poliamor, se llama polisexo”, y agregó: “Tampoco estoy de acuerdo... ya que estamos vamos a discutirla bien. Tampoco estoy de acuerdo con la bisexualidad. La bisexualidad es una perversión, dicho por (Sigmund) Freud, (Jacques) Lacan... La bisexualidad es una perversión. No así la homosexualidad y el lesbianismo”.

Frente a sus polémicos declaraciones le salieron al cruce. “Con ese argumento los trans también son perversos, los que se perciben sin género... todo el colectivo LGBT con ese argumento sería perverso salvo los heterosexuales y los homosexuales...” y entonces, Roberto Piazza fue mas explícito: “El día que vos tengas relaciones con un hombre y una mujer y no sepas para qué lado correr, le vas a cagar la vida a ella o él. Y también le vas a cagar la vida a tus hijos, ellos te lo van a echar en cara. Te lo aseguro”, reflexionó el diseñador.

“Llamen a un psiquiatra y pregúntenle. Yo tengo 35 años de psicoanálisis encima”, añadió.

Roberto-Piazza.png Roberto Piazza

En el marco de la entrevista, Roberto Piazza también criticó la postura de Florencia Peña y su vinculo comercial a través de sus producciones audiovisuales para la aplicación de contenido para adultos.

"Creo que tendría que salir de Only Fans si esta vestida de blanco y con sus hijos ahí, tiene que ver con la ética y la moral", y ante la sorpresa generada en el estudio por sus declaraciones, el diseñador explicó su punto de vista: "Es amoral esta en esa aplicación teniendo hijos, porque podes pagar y ver a tu madre teniendo sexo con otras mujeres. No es moral, no es ético, y no me van a convencer.