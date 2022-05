Rocío Marengo inició el tratamiento para ser mamá

En una foto, donde se la puede ver con la cofia y el camisolín de internación, escribió: "Estoy muy muy feliz. Agradezco todo el amor que me envían en sus mensajes. Seguiré conectada conmigo misma, con mi familia y amigas (que tengo a las mejores) en este momento tan personal y deseado. Estoy muy contenta, segura y orgullosa de mí misma. Una mezcla de emociones linda pero fuerte, gracias por el respeto... Los amo".

A continuación, el posteo seguía con un video en el se la podía ver aún bajo el efecto de la anestesia. "Un poquito anestesiada todavía, con mi hermana que me acompañó" - indicó y agregó - "tengo a la mejor familia y amigos del mundo. Gracias Sol, hermana, mejor amiga, todo".

En una entrevista en el programa Socios del Espectáculo (El Trece) del 29 de abril, la ex participante de Masterchef Celebrity confirmó que muy pronto cumpliría su deseo de ser madre.

"Ahí estamos con el tratamiento, contenta, feliz, disfrutando y tratando de calmar la ansiedad porque hay cosas que no dependen de uno y lo hace Dios", dijo.

Su relación con Eduardo Fort

En la nota para el programa de Lussich y Pallares, Marengo confesó: "Ahora estoy bien con mi trabajo, pero cambiaría todo lo que construí laboralmente por este sueño. Tener un hijo es mi desafío, mi motor, ojalá salga bien el tratamiento y pueda darles la noticia, me encantaría”.

También se ocupó de desmentir los rumores de separación de su pareja Eduardo Fort: "Lo amo, a esta altura de la vida uno ya conoce a la otra persona y se entiende, se elige, sé que yo tengo un segundo lugar porque él tiene hijos”. Haciendo referencia a Macarena, Angelina y Prieto, hijos del empresario chocolatero, y hermano de Ricardo.

Marengo insistió en que en este momento "mi prioridad es mi bebé y lo que tenga que ver con el resto no me importa, estoy con mi tratamiento acompañada por Edu, familia y amigos, tengo gente que está conmigo porque quiere, yo no ato a nadie, y él me elige a mi con mi proyecto y afrontó este camino”.