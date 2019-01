“La decisión la tomamos antes de Navidad, pero ya lo veníamos hablando. Estaba como programado, pero había que darle el corte”, aseguró Rocío sobre el momento en que se distanció del ex futbolista. A la hora de contar los motivos que la llevaron a terminar la relación con el Diez, la rubia aseguró que la diferencia de edad con Diego, (NdeR: ella es 30 años menor) fue uno de los principales obstáculos a la hora de pensar en el futuro ya que los objetivos de cada uno en algún punto chocaban. “Los 30 años que nos llevamos pesaron un poco. El amor que nos tenemos es grande, pero se desgastó. Diego tiene su edad, yo la mía, y a veces él quiere cosas que yo no. Entonces era preferible cortar”, contó.

Oliva además reveló que Maradona no la apoyaba en alguno de sus planes: “Yo quería terminar este año mi carrera de futbolista en River y estudiar para ser directora técnica, algo que empecé a distancia desde Dubai. Cuando me reciba quiero entrenar a un equipo. En definitiva, hacer algo con mi vida. La realidad es que estuve seis años con él y, si miro hacia atrás, siempre estuve parada en el mismo lugar: no hice nada más que acompañarlo. Pero Diego es así: si estás con él sólo es él y tenés que seguirlo”.

En la tarde de ayer, en el programa “Todas las tardes” en el Nueve, el periodista Lio Pecoraro contó una charla que mantuvo con Rocío y ahí la rubia fue mucho más lapidaria. Lo primero que habló fue de la relación de Diego con su hijo, Dieguito Fernando, a quien vio apenas un par de veces y solo cuando ella no estaba. Rocío tiró por tierra la versión de Ojeda que indicaba que ella no dejaba a Diego tener contacto con su hijo. “Lo que pasa es que si estaba yo Verónica no se lo dejaba ver. La condición para que Ojeda traiga a Dieguito Fernando era que yo no esté. Por eso cuando nos alejábamos, ella aparecía”, dijo.

En cuanto a la relación que ella tiene con Claudia y con las hijas de ella, Rocío despejó las dudas sobre la ausencia al casamiento de Dalma y habló de su relación con Claudia. “Yo tengo mejor relación con Dalma que con Gianinna. Yo jamás le dije que no vaya al casamiento, esa fue una decisión que tomó Diego. Yo hablé cara a cara con Dalma cuando fue a Dubai y le dije que quería que su papá fuera al casamiento”; aseguró. Y en cuanto a la relación que tuvo con Claudia sorprendió: “Con Claudia tuve siempre muy buena relación, compartimos muchos momentos. Ella es una gran mujer”. Y volvió a desestimar aquella versión que indicaba que ella había sido contratada por Claudia para alejar a Verónica de Diego. “Diego nunca quiso a Verónica, después de Claudia la única mujer a la que quiso es a mí”.

“Sos la última mujer de la que me voy a enamorar y sos la única de la que me enamoré después de Claudia”, le dijo el Diez. Según la versión de Rocío, Diego nunca quiso tener otro hijo y Dieguito Fernando fue producto del engaño. “Diego nunca quiso tener otro hijo, Ojeda lo engañó, quedó embarazada y él se enojo mucho”, disparó Rocío. Por otra parte aseguró que Ojeda era la encargada de cortar los teléfonos e impedirle los diálogos con sus hijas. Una guerra que nunca va a terminar.